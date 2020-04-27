今年第1號颱風「黃蜂」周末有機會生成！接近台灣？　彭啟明說話了

▲彭啟明說，周末在菲律賓東方海面上，有低壓環流逐步發展的趨勢。圖為今午東亞衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明27日表示，許多的預測模式顯示，周末在菲律賓東方海面上有機會是今年第一個颱風生成，但現在說走向還太早，至少要3、4天以後或生成後才較有參考價值。若屆時成颱，將是今年第一號颱風「黃蜂」（Vongfong，澳門提供，即黃蜂）。

彭啟明在臉書說，未來這一周大致上是每天會回溫一些，逐漸開始有初夏的感覺，這樣穩定天氣大致上可以分為今到周四，將由過去的東北風轉為偏東風及東南風，持續的回溫，東半部水氣稍多，回溫幅度較慢，偶有地形短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，而周五連續三天的勞動節假期，北方逐步有鋒面生成南移，台灣會於很旺盛的南風上，會明顯炎熱感，北方鋒面逐步南下，應該不直接影響到台灣，但可能是轉趨不穩定的天氣型態。他說，大家不用太過緊張，不是說天氣轉很差，而是因吹南風，逐步有中南部或靠山區的午後熱對流發展，這仍有待觀察。

彭啟明表示，而許多的預測模式也顯示，周末在菲律賓東方海面上，有低壓環流逐步發展的趨勢，儘管不確定性仍高，現在談是否會接近台灣，尚未有立即參考的價值，但有機會是今年第一個颱風，會受到較多的關注。他也強調，「但不是周末侵台喔」，是在菲東海面上生成，現在說走向還太早，至少要3、4天以後或生成後才較有參考價值。

對此，中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，還要再觀察，影響熱帶擾動的不確定性因素很多，沒辦法單憑一、兩個模式決定。