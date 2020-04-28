小鮮肉失戀傷心欲絕...暴飲暴食「體重飆破107kg」！醫嘆：胃要切掉

▲小吳因失戀體重暴增至107.5公斤。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

失戀後不少人會通過美食來治癒受傷的心，但要小心肥胖帶來健康危機。四川成都22歲的小吳（化名）去年失戀後，就整天待在網咖上網且變得暴飲暴食，身高僅有158公分的他，體重竟飆至107.5公斤！由於過度肥胖，身體出現併發症，如今他不得不住院接受切胃手術。

據《看看新聞》報導，22歲的小吳原本體重大約是80公斤，屬於輕微肥胖，但自從去年失戀後，他就整天待在網咖上網、暴飲暴食，體重因此一路狂飆。肥胖不僅給小吳的身體健康帶來嚴重影響，也讓他至今無法找到合適的工作。

為了改變自己，也為了讓媽媽放心，小吳最終選擇到醫院接受治療。成都市第三人民醫院胃腸微創中心的劉雁軍醫生表示，在和小吳做了簡單溝通後，便對他的身體做了全面檢查，但結果卻並不樂觀，小吳雖身高只有158公分，但是體重卻高達107.8公斤，過度肥胖也導致他的身體機能出現了諸多問題。

▲小吳準備接受切胃手術。（圖／看看新聞）

目前，醫院也針對小吳的身體情況，制定了一套詳細的手術方案。但是，提到「切胃手術」，很多人都會對這項手術產生一些疑問，畢竟是身體的一部分，切除後真的不會對健康造成影響嗎？對此劉醫生表示，縮小食量是對身體的幫助，對身體是好的影響。