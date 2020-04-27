區間測速設備出包！遭質疑沒公信力　公路總局邀集警察機關檢討釐清

▲台61線彰化路段區間測速異常 。（圖／彰化縣警局）

記者賴文萱／台北報導

台61西濱公路彰化段時，被爆出區間測速設備舉發違規超速精確性有問題，彰化縣警察局交通警察隊追查後發現韌體異常，已暫停使用，並回溯從4月4日迄今違規舉發有1,379件，將依法辦理違規撤銷。對此，公路總局表示，設備將送交國家中山科學研究院等第三方公證單位驗證，將就有問題罰單依法辦理撤銷。

彰化縣警察局交通警察隊指出，民眾在臉書「重車日誌」po文（北上177K~168K）於4月12日上午7時16分47秒至7時21分52秒間測得該輛大型重機車平均時速105公里超速15公里，結果16日收到交通違規通知單。

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彰化縣警察局交通警察隊獲報，第一時間進行調查，25日14時派員檢視發現系統攝影機對時韌體異常，造成該筆資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發。

▲台61線彰化路段區間測速異常 。（圖／彰化縣警局）

為免彰化縣警局區間測速系統精確問題影響執法公信力，警察局將暫停該設備使用，並送交第三方公證單位驗證。由於進行回溯清查時，發現設備故障問題是自4月4日發生，因此迄今完成違規舉發並通知1,379件，將依法辦理違規撤銷。

對此，公路總局也表示，有關民眾質疑該路段區間測速的執法取締設備標準及認證問題，彰化縣警察局已暫停該設備使用，並將送交國家中山科學研究院等第三方公證單位驗證，將就有問題罰單依法辦理撤銷，並會同監理單位主動通知接獲問題罰單民眾告知處理方式，以維民眾權益。

另為維護交通違規取締及執法的公信力，公路總局表示，會邀集省道上設置區間測速儀器的警察機關，就系統設備運作的正常性、維護紀錄及舉發情形協助釐清檢討，以杜絕爭議，避免類似錯誤舉發情事再度發生，維護道路使用者權益。