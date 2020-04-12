區間測速「時速50km前進」！重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那麼慢騎殺小

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名騎士11日晚間騎著重機行經龜山壽山路，不料在停等紅燈時，好友卻莫名其妙遭到前車男子下車嗆聲，甚至還被硬扯下車；過程中男子不斷爆出粗口，怒譙「X你X！騎那麼慢，是在騎殺小？」騎士相當無奈，表示該處路段有區間測速，速限50公里，沒想到照著交通規則騎車也會有事。

▲自小客原本開在後方，疑似不滿重機擋道，打方向燈從旁超車。（圖／翻攝畫面）

該名騎士指出，11日晚間與朋友分騎重機外出，行經壽山路區間測速後停等紅燈，不料前方自小客車卻突然走下一名男子，劈頭就朝著朋友狂譙，讓2人一頭霧水；憤怒的男子甚至還伸手將好友硬扯下車，「下來，你給我下來！」

在男子的猛力拉扯下，重機當場傾斜倒地，好友也踉蹌幾步險些跌倒，但男子的怒火仍未平息，接著以台語狂罵「怎樣咩！怎樣咩！你去叫警察啊！X你X機X！騎那麼慢是在騎殺小！要輸贏儘管來找我啦，你儘管告我沒關係！」接著拿出手機拍下2名騎士車牌號碼，大搖大擺上車揚長離去。」

重機騎士表示，當時在停等紅燈前，該輛自小客車是駛在2人後方，接著突然打方向燈超車到前方，疑似是不滿2人擋道，所以才會下車理論。但重機騎士也喊冤，該路段實施區間測速，速限只有50公里，2人遵守速限行駛，怎料竟會招來後車不滿。

事後重機騎士報警處理，但在警察趕抵現場前，脾氣火爆的男子早已離開，騎士經過考量後目前暫不提告。警方也呼籲，用路人應保持理性，切勿危險駕駛、或出現挑釁行為。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼男子脾氣相當火爆，硬把騎士扯下車，嗆聲「騎那麼慢是在騎殺小？」（圖／翻攝畫面）