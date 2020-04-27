電力控管冠軍機！　小米新旗艦Mi 10 Pro實測打敗各大廠牌

▲小米新旗艦機主打電量之冠。（圖／取自phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

小米的新旗鑑產品 Mi 10 Pro 主打在設備續航方面脫穎而出，它擁有4,500 mAh的超大容量電池，且具備快速充電的功能，在90Hz的螢幕更新率的設置下，電力續航能達12.5個小時。據外媒實測，它打敗了有4500mAh電池的 iPhone 11 Pro Max 和有5000mAh電池 的 Samsung Galaxy S20 Ultra。

Mi 10 Pro 在60Hz與90Hz之間，續航時間相差1小時又40分鐘，相當於流失12％的電力；相較於S20系列的90Hz與120Hz之間，續航力下降了25～30％，在90Hz螢幕更新率之下小米顯得相當耐用。

▲Mi 10 Pro 的整體續航表現。（圖／取自phoneArena）

在 YouTube 觀看方面，由於除了撥放影片，喇叭也同時讓設備更加耗電，經測試 Mi 10 Pro 能持續11.5個小時，這項數據相當驚人；在3D遊戲方面，60Hz螢幕更新率與1080p的預設設置下，也可以持續10個小時；此外，Mi 10 Pro 支援高達50W的創紀錄充電速度，極快的30W 無線充電，較許多有線充電速度還要快。

▲Mi 10 Pro 的觀影續航表現。（圖／取自phoneArena）

▲Mi 10 Pro 的遊戲續航表現。（圖／取自phoneArena）

Mi 10 Pro 附有支援Power Delivery標準的65W充電器，您還可以使用此充電器來為筆記型電腦或平板電腦充電。當設備到達足夠的電量時（通常為70％左右）時，充電的速度就會下降變得較慢，以免電池太快遭到損害。





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