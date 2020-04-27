林森錢櫃大火！專家曝「火場逃生3大迷思」：濃煙關門、小火快逃

▲台北市林森錢櫃ktv發生大火 。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

錢櫃KTV林森北路店26日上午發生大火，造成5人身亡、多人受傷，也因此讓火災逃生議題再度受到重視。Youtube頻道TEDx Talks分享消防員蔡宗翰日前的宣導，在火災發生時民眾最常有三大迷思包括躲進浴室、往上逃生、弄濕毛巾摀住口鼻。蔡宗翰呼籲，面對火災的正確原則是「小火快逃，濃煙關門」。

蔡宗翰提到，火場的頭號殺手是濃煙而不是火，大部分的火場罹難者都不是被活活燒死，而是被濃煙嗆昏後而死亡，且發生火災時民眾習慣躲進浴室是錯誤的觀念，因為浴室的塑膠門，一遇到熱就會融化，濃煙就會進入，一瞬間會讓人窒息。

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蔡宗翰說，除了躲進浴室的迷思之外，很多民眾遇到火災時會習慣往上跑，「但當你往下遇到濃煙跟高熱的時候，會有念頭想改往上跑，但煙上升的速度比你還要快。」

蔡宗翰還說，遭遇濃煙時也不能用濕毛巾來摀住口鼻逃生，實驗證明濕毛巾根本擋不住濃煙中的毒氣跟高溫，且為了要穿越濃煙，還要把你從原本相對安全的環境，移動到更致命的危險當中。

蔡宗翰呼籲，面對火災的正確原則是「小火快逃，濃煙關門」，如果發現火勢已經擴大了，打開門發現門外面或是往上的樓梯間，充滿著濃煙跟高熱的時候，這時候請不要逃生，只要做「關門」這個動作，就可以爭取時間，等待消防隊的救援。

此外，蔡宗翰也舉5年前白雪大旅社的火災為例，那場火災裡面有7人罹難，其中有3人陳屍浴室，其他4人裡面的其中3人跑出房間，因為想要穿越濃煙而罹難，而另外一個自己先從窗戶往外跳樓身亡，火災調查人員在事後去勘查這4位罹難者的房間發現，裡面幾乎沒有火煙侵入跟燃燒的痕跡，連燻黑都沒有，就跟新的一樣，他們當時如果打開房門之後發現門外濃煙密佈，不要硬衝而趕快關門、就地避難，或許就改寫他們的命運。



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