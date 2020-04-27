707包廂「絕望30分鐘」15人得救！脫逃過程曝光...他陰影重：生不如死

▲民眾目擊錢櫃林森店5樓火勢。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

北市林森錢櫃大火釀5死悲劇，更燒出消防隱憂。當天驚險逃出的網友還原事發經過，一行人其實曾嘗試逃生，卻被濃煙嗆回包廂，在等待救援的過程更是難熬，儘管從獲救到逃至安全範圍只有短短10分鐘，痛苦程度卻讓他生不如死。

錢櫃林森店26日一早發生火警，造成5死、1命危、54人輕重傷。一名當事人在dcard娓娓道來，昨日朋友難得北上，又想唱歌，於是一行人相約錢櫃，計畫從早上9點唱到下午5點。

請繼續往下閱讀...

歡唱的過程中，包廂門突然被開了又關，當時因為還有一位友人未到，大家以為是他在惡作劇，怎料沒多久隔壁包廂的人驚慌告知失火了，「我們馬上收拾東西往門口衝，尋找消防警鈴，但一按下去完全沒有作用，我們與其他包廂的人一直在思考，要逃生還是回到比較大的包廂待著，而這時煙霧已瀰漫，我們只好選擇躲回比較大的包廂707。」

那時共15人躲進707包廂，大家全都就地蹲好，把口罩及多餘的衣服沾濕，互相遮住口鼻，雖然當下的情緒已臨界崩潰邊緣，他們仍努力保持清醒，並不斷試著跟外界聯絡，包括一直撥打110或告知親友任何行蹤。

▲消防人員救出受困民眾。（圖／記者黃彥傑攝）

在危急之際，他們互相安慰平復彼此心情，也發覺到包廂的煙霧越來越多了，由於包廂左側最靠近逃生梯，所以他們決定蹲低身姿，緩慢爬向逃生出口，結果爬到一半就受不了嗆傷，只好急忙折返。

網友回憶道，「因為我們打開了門，更多的煙霧灌了進來，大家的心情更是不好，處於一個非常絕望到狀態，但仍保持蹲低、等待救援，並一直拍打牆壁、呼喊消防員。從第一時間電話求救等了30分鐘，終於看到消防員進來救我們，15個人從絕望到希望。」

然而在逃出包廂後，緊接著是煙霧瀰漫的走廊，他說，「你拿任何的口罩、衣物遮住口鼻都沒有用，雖然只有短短的10分鐘，但真的生不如死，我們沿著消防牽的螢光線，一個跟著一個慢慢前進，看見逃生梯後，開始用最快的速度往樓下衝，最後終於衝出了火場，感謝消防員、警察、醫護人員的協助，我們707包廂的所有人才能得救，真的是感謝你們。」

▲4男1女不幸罹難。（圖／記者李毓康攝）

另外，原po也提到，當初有用衣物或毛巾堵住門縫，但完全沒效，警鈴、廣播、灑水器也沒有一個是啟動的，「有關疫情的部分，我們不是15個人一起唱歌，這樣會違反社交距離，一個包廂最多只能9個人，是因為避難的關係，集合其他包廂的人避難才15人。」

眼看他們幸運獲救，網友們也紛紛回應，「謝天謝地，人沒事就好」、「連警鈴都沒有響真的蠻扯的」、「沒事就好～去拜拜收驚也會好一點」、「好險你們有冷靜下來，隔壁包廂的朋友有及時提醒好感動，能獲救真的太好了...嗚嗚嗚」、「火災不要用濕衣物遮口鼻啊，濃煙的有毒物也是擋不住的，溫度夠高透過有水的布呼吸反而會燙傷」。