越南妻嫌擺攤賣燒烤辛苦　老公「買機票、給1萬零用錢」仍被放生

▲黃女婚後嫌擺攤做生意太辛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子2017年間透過朋友介紹，花費40萬元娶回越南籍的黃姓女子，對方來台同居4個月，不斷抱怨擺攤賣燒烤太辛苦、想家，他體諒妻子遠嫁難免會思念家人，於是幫忙買機票、準備1萬元的零用錢，沒想到人一出國就完全斷絕聯繫，請當地親友協尋卻發現女方家人有意隱瞞行蹤，最後不得已決定訴請離婚，並在本月15日獲得彰化地院法官裁准。

楊男在判決書中主張，與黃女是在2017年9月21日於越南登記結婚，隔年1月才在台灣辦理登記，兩人是透過朋友介紹認識，花了40萬元才抱得美人歸，結果對方來台之後一直要錢，一再抱怨幫忙賣燒烤工作太辛苦，而且很思念在越南的家人，希望可以返鄉探親，他體諒妻子遠嫁的心情，於是幫忙買好返鄉機票並準備1萬元的零用錢，約定2018年6月25日在越南機場碰面，兩人一起搭機回台。

然而，楊男當天依約前往越南，卻遲遲無法與黃女取得聯繫，只好獨自返台，後來透過越南當地親友會同警方協尋，女方家人起初說沒有這個人，看到親友拿出照片及相關身分資料，又改口說「已經返回台灣」，事實上，自從妻子出國之後，兩人就沒有再見過面或聯繫，一想到4個月的夫妻情就這樣斷了，他也不想再繼續等下去，因此決定訴請離婚。

由於黃女經過合法通知皆未出庭或提出書狀聲明，彰化地院法官認為，她婚後頻頻向丈夫索討金錢、抱怨生活不習慣，藉故返鄉還在機場「放鴿子」，家人甚至刻意幫忙隱瞞行蹤，可見是故意斷絕一切聯繫，不僅違反夫妻同居義務，主觀上也有惡意遺棄的意思，最後裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。