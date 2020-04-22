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她婚後「繼續賣」錢匯大陸養前夫孩…喝茫還會動粗！夫遭友譏崩潰訴離

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▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲劉男不滿劉女婚後持續在茶室工作，不僅常不回家，又把賺的錢匯到大陸養前夫的小孩，害他被朋友恥笑，訴請離婚。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫123RF）

記者羅志華／台北報導

劉姓男子在酒館與陸籍劉姓女子相識，2人交往6個月後結婚，劉男曾在婚前，希望劉女別再做茶室工作，但劉女不僅沒辭職，更常因工作晚歸、甚至不歸，有時喝醉回家還會吵鬧，更將大部分賺的錢匯往大陸，養育與前夫所生的子女；劉男認為劉女只是靠結婚留在台灣賺錢，依婚前了解不夠、個性不合訴離，北院日前判准。

劉男控訴，劉女無視2人婚前約定，婚後仍持續在聲色酒館工作，不僅害他被朋友恥笑，劉女更因工作經常不回家，有時凌晨喝醉酒回來，還會大吵大鬧影響鄰居安寧，尤其劉女在2019年4月6日喝醉回家時，又與他發生激烈爭吵，甚至出手暴打他頭部，事後2人互相聲請保護令，讓劉男情緒崩潰，對這場婚姻徹底死心，訴請離婚。

劉男另提對話紀錄，「妳有在尊重我的感受嗎？愛回來不回來都隨妳高興，每次要我講狠話才肯回來有意思嗎？一年吃頓飯都那麼難！過年過節呢？都我一個人過！而妳都去陪誰拉？」，劉女則回「陪鬼啦！」，要證明劉女常不回家。

劉女表示，劉男交往時就知道她是茶室老闆娘，工作應酬難免，她如果要晚回家，都會打電話告知劉男，而她也是為了家中經濟，才持續經營茶室，2人婚後也曾有許多甜蜜回憶；2人於2019年4月6日大吵後，劉男便將門鎖換掉、更把她的衣物通通丟出來，讓她只能暫住娘家，之後她也將茶室結束營業。

劉女認為，劉男早就想趕她出門，先前不但對她施以暴力，更曾汙衊她外遇，婚姻走到這個地步，也是劉男的責任比較大，主張劉男訴離無理。

北院審理時，劉男與前妻的兒子證稱，他曾聽妹妹說，劉女在家與父親大吵時會摔東西，且他自己也不常見劉女回家，偶爾看到時，劉女也都是喝醉的狀態，他2019年4月6日看到劉女大吵後，在窗台邊丟東西，爸爸怕她輕生才用力把她抓下來。

法官調查記錄，發現劉男曾因劉女長期不回家，申請協尋、聲請劉女履行同居義務，顯見劉男所言有據；而劉女雖否認劉子證詞，但審酌劉女在庭上的說法，「我了解劉男要離婚的原因，但我不想離婚，不然我要怎麼跟女兒講？我女兒每年都會來台灣，我母親已取得台灣戶籍、來20幾年了」，且劉女也坦承2名子女與前夫住在大陸，認定劉男控訴「與劉女婚前了解不夠」、「劉女結婚只為依親留在台灣，賺錢養在大陸的小孩」等內容有據，2人婚姻顯無回復可能，准許劉男離婚。

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