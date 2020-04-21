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離婚後「11年付1760萬」給前妻　他快退休慘喊窮～法官不領情

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記者徐愷昕／台北報導

在科技業上班的賈姓男子因對婚姻不忠，與妻18年婚姻在2008年時畫下句點，離婚協議書上，賈男答應每月給付前妻5萬生活費，直到她再婚或就職，怎料2019年2月開始賈男不再給錢，前妻氣得告上法院。法庭上賈男稱，離婚至今已給付前妻1760萬元，應夠她生活51年，現在他收入大不如前，已無力再支出該費用，但法官審結判他仍須繼續履約。

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲賈姓男子離婚後答應每月要給前妻5萬生活費，但他現在後悔想毀約，法院審結以失敗告終。（圖／取自Pixabay）

現年58歲的賈男1990年與郭姓女子結婚，婚後育有4女，現都已成年，夫妻倆在2008年時因賈男對婚姻不忠離婚，當時離婚協議書上清楚表示，除非郭女再婚或就職，否則賈男每月須支付她5萬元生活費。但郭女控訴，賈男自2019年2月至3月間，已累積欠下2期生活費共10萬元，新竹地院一審判賈男應給付10萬元。

案經上訴，高等法院審理時賈男主張，自己離婚後不僅已將郭女名下房屋的房貸繳清，還給了郭女500萬，同時更按月支付5萬元生活費，至今11年，總計已給付1760萬元，這些費用應足夠支應前妻51年的生活必要開銷，又現在4名女兒都已成年，對媽媽也有撫養義務，她生活應不虞匱乏。

賈男再稱，現年58歲的他已接近退休，接下來將無固定收入，過去除了負擔了4名女兒的生活費、學費，他還有扶養自己的母親，近幾年下來收入已入不敷出，未來還要繼續償還每月6萬6千元的房貸，對此盼求法官能酌減或免除他每月給前妻生活費的義務。

高院審理時表示，契約成立後如果原內容顯失公平、須做變更，都可以向法院增、減給付或變更其他原有的效果，但法官經查發現，賈男2009年申報所得歲為637萬餘元，2018年是203萬餘元，另他還持有公司股份，雖總體而言收入減少，但在簽協議書時，既然知道自己每月要給付生活費，就應該預做儲蓄、投資等安排規劃，來分擔財務上的風險，因此如果以「收入所得、經濟狀況大不如前」，並不能做為減額生活費的理由。

法院審酌，賈男財產合計仍有1104萬，要申請減免或免除5萬元生活費理實在有些牽強，且郭女離婚前就因精神疾病就診，離婚後因治療精神疾病及其他病症難以工作獲取報酬，求償有理，審結判賈男除償還10萬元外，也須繼續支付前妻生活費。

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