搭電梯互看變互嗆！北市錢櫃KTV凌晨酒客大亂鬥　2男遭刀柄敲破頭

記者張君豪／台北報導

台北市大安區忠孝東路錢櫃KTV23日凌晨發生兩幫店內酒客鬥毆案件，當時約凌晨4點多，5名男子正在店內搭電梯，但疑似互看不順眼，雙方大打出手，其中有一名男子被對方持彈簧刀刀柄猛敲頭部，雙方便在電梯口大廳大亂鬥，所幸轄區敦化南路派出所警方就在門口臨檢，警員問訊立刻入內壓制場面並協助打119叫救護車。

▲酒客23日凌晨在北市東區錢櫃KTV打群架，警方依社維法裁處。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酒客23日凌晨在北市東區錢櫃KTV打群架，警方依社維法裁處。（圖／記者張君豪翻攝）

敦化南路派出所警方表示，當時在店內消費完打算離開的徐姓男子一夥3人，到一樓大廳遇到另一幫李姓男子等2人打算要搭電梯上樓，雙方都有飲酒，因為互看引發互嗆，徐男掏出彈簧刀以刀柄猛敲李姓男子頭部，雙方便在店內打群架，轄區大安警方出動快打部隊到場處理。

李姓、郭姓男子送醫後發現後腦均被對方刀柄打破流血，所幸送醫時意識尚稱清楚，雖然動手雙方均不提告，但警方仍將動手打人的徐男等人依違反社會秩序維護法，將4名酒客函送法辦。

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