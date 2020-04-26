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她亮數據…柯5年任期火災死亡比郝龍斌高　游淑慧酸：該被罷免的是柯文哲

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃ktv大火，台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市林森錢櫃26日中午發生嚴重火警，造成5人身亡、50多人受傷；但台北市長柯文哲卻為在第一時間到現場指揮，一直到下午3點40分才現身。對此，台北市議員游淑慧在臉書指出，在柯文哲五年多任期內，台北市因火災死亡的人數，連同今天，已經高達80人，比起前台北市長郝龍斌的8年（63人）還高。

▲▼游淑慧指柯文哲任內火災死亡人數比郝龍斌高。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲▼游淑慧指柯文哲任內火災死亡人數比郝龍斌高。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲▼游淑慧指柯文哲任內火災死亡人數比郝龍斌高。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧反問，「這是一個怎樣的倒退？每年的公安消防預算，都花到那了？」柯市府的公安會報資料中，明明火災死亡人數是亮起紅燈，但消防安全設備檢查不合格率，卻數字漂亮呈綠燈指標。

游淑慧批評，柯文哲主政的五年，在柯文哲的高度政治性之下，台北越來越不安全，教育、公安、經濟等，所有的指標都下滑，「白色力量顯然是『一白遮三醜』。」

游淑慧直指，無連任壓力的柯文哲、急著培養接班人的柯文哲，更是無心市政；不管是防疫、口罩販賣機，還有今天發生重大公安傷亡事件，出面都是黃珊珊副市長。

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市副市長黃珊珊換穿消防衣進入火場勘查 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊換穿消防衣進入火場勘查 。（圖／記者李毓康攝）

游淑慧說「該被罷免的應該是柯文哲」，台灣民眾黨柯文哲主席和蔡壁如立委這週末忙著南下高雄拼政治，「可憐的台北，我們的市長，到底在哪裡呢？」她奉勸柯文哲，不要忙著提前放手給接班人，市政不是你們能自我感覺良好的布局交棒，市政再繼續一直出包，什麼布局都會是一場空！

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲抵達意外現場勘查 。（圖／記者李毓康攝）

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