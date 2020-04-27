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北市KTV 大火慘劇　南投加強消防稽查落實「施工消防替代方案」

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▲台北市KTV傳大火奪人命，南投縣長林明溱在縣務會議指示，加強八大行業消防稽查，落實執行施工消防替代方案。（圖／南投縣政府提供）

▲台北市KTV傳大火奪人命，南投縣長林明溱在縣務會議指示，加強八大行業消防稽查，落實執行施工消防替代方案。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

台北市再傳KTV大火釀成嚴重死傷慘劇，南投縣政府27日縣務會議，縣長林明溱特別要求消防局、警察局、建設處，全面稽查類似場所相關安全設施。同時也要求今後無障礙設施電梯等的施工申請，必須提報消防替代方案並落實執行，絕對要杜絕因施工關閉相關消防安全、警示設備的狀況。

林明溱縣長指出，台北市錢櫃KTV發生不幸火災，造成5人死亡及多人重傷命危的不幸，公共安全非常重要，也值得大家心生警惕，已要求南投縣消防局、警察局及建設處，對於KTV等民眾聚集又屬密閉空間的場所，立即嚴格檢查公安設備，發現有消防設施不符規定，特別是警報不響或灑水設施不靈光，務必要求改善後才能繼續營業，並嚴遵防疫規範避免人潮聚集。

縣府建設處長李正偉也指出，這次台北市發生這起不幸事件，查出相關消防警報等設施全被關閉，主要是因為無障礙設施電梯施工改善申請相關建築設可時，可能未同時提出消防替代計畫，導致施工過程為避免觸及既有消防警報等設施，直接關閉消防警示系統，卻因無替代計畫可提供的輔助照明、警示可取代並發揮功能，而不幸在真正發生火災時，延誤反應時間，加劇災情惡化。

李正偉指出，南投縣府將依照林縣長指示，由消防、警察、建設等相關主管單位，依照中央法令採簽證及申報制，執行相關營業場所的公安稽查，至於八大行業聯合稽查部分，則會立即增加稽查強度，無論是防疫、消防安全、建管相關規範都會持續落實要求業者做好做滿，確保所有消費者的公共安全。

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