錢櫃惡火釀5死！調查驚見「安全計畫」根本沒過　檢追查2關鍵：誰關了警報

▲台北市林森錢櫃KTV大火釀5死，檢方將追查2關鍵。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／台北報導

台北市林森錢櫃KTV26日一場惡火，釀成5死悲劇！檢方事後調查，發現自2月底開始進行工程整修，不僅灑水、排煙、消防警報等系統都被關閉，就連火警區域廣播系統也長期未開啟，才導致逃生時間受到拖延。經過漏夜的偵訊，錢櫃張姓女副理、陳姓襄理以及黃姓工程承辦人27日凌晨0時許各以25萬元交保，但3人對於是誰關閉消防警報設備皆未清楚交代，檢方也將對此深入追查。

台北市消防大隊第三大隊長王證雄指出，錢櫃7、8、9樓仍在營業，但5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，大樓的防火系統是每層樓都有設置，需逐層關閉防火系統的開關，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，關閉開關釀禍，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」。

▲林森錢櫃火警，等待救援民眾窗邊揮手。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方26日晚間傳喚錢櫃幹部、工程包商、工人等17人，並針對時誰關閉警報設備調查。檢方事後調查，發現店家自2月底開始進行電梯等工程整修，並從9樓開始往下施工至5樓，4月24日在做火警受信總機維修時，曾暫時關閉主機，結束打開檢測並無異常，火警區域廣播系統卻沒有打開，似乎是長時間處於關閉的狀態。

此外，錢櫃電梯動工有向市府申請，但安全維護計畫部分，雖然申請，但仍在送審階段，並未通過，到底是誰同意施工，也有待釐清。不過，對於檢方懷疑包商施工有瑕疵部分，包商則喊冤直指，起火點在對角落，跟施工處完全不一樣。

▲檢方漏夜偵訊，錢櫃女副理等3人27日凌晨以25萬交保 。（圖／記者游宗樺攝）

另外，包商也強調，並沒有動到火警區域廣播系統，但部分順利逃出火場的人直言，事發當下根本沒有聽到警報器響，也沒有任何廣播示警，究竟是誰關掉區域廣播系統，仍有待檢警繼續調查釐清。

全案檢方26日漏夜偵訊，最後因錢櫃張姓女副理、陳姓襄理、黃姓工程承辦人未清楚交代案情，3人最後被依過失致死、公共危險等罪嫌送辦，而檢方諭令3人各以25萬交保。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

林森錢櫃惡火釀5死...「濃煙流竄關鍵」曝：形成2個煙囪！火調人員抵現場調查