農會家政媽媽手作千份壽司　慰勞長庚醫護防疫辛勞

▲農會家政媽媽親手做壽司餐盒。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子市、太保市、新港鄉、布袋鎮、水上鄉、鹿草鄉六鄉鎮農會家政媽媽，23日共同發起手作壽司慰勞醫護人員活動，由嘉義縣農會黃貞瑜總幹事帶領將1,200份愛心壽司餐盒送至嘉義長庚醫院，讓醫療人員深刻感受到來自地方的支持與關懷。



活動由六鄉鎮農會成員聯合發想，他們表示感念防疫期間為大家健康奮戰的醫療工作人員，因此結合在地特色農產品，製作成一個個充滿感謝的愛心餐盒，希望醫護人員們能感受到他們的心意與鼓勵。這次的活動是家政班、四健會和青農們一起合作而成的，當初發起這個活動，就有很多人願意撥空參加，因為大家都很想好好感謝辛苦的醫護人員。

▲農會家政媽媽親手做壽司慰勞醫護人員。（圖／嘉義長庚提供）



嘉義長庚醫院院長林志鴻表示，非常感謝鄰近六鄉鎮農會的支持與鼓勵，讓我們一起攜手同心防疫，守護家園。林院長也提醒民眾防疫期間接觸人群務必須保持社交距離、佩戴口罩、勤洗手，還要有充足睡眠、保持良好心情，提升自我免疫力抵禦病毒。



這次活動也結合了鄉鎮國小小朋友製作感謝祝福小卡片，每個壽司餐盒皆附上小朋友親筆寫下對醫護人員滿滿感謝及打氣的字語，純稚話語融化醫療人員的心，美味可口的壽司加上溫馨小卡讓現場醫護人員直呼「暖胃也暖心，元氣滿滿」。

▲安東國小學生溫馨小卡。（圖／嘉義長庚提供）



家政媽媽們為能準時於中午前將愛心壽司餐盒送給醫護人員，思考克服農會廚具無法一次大量煮飯問題，於凌晨4、5點就起床用家裡的廚具煮飯，然後再送到各農會進一步製作，雖然過程辛苦但大家都覺得這是值得的。

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