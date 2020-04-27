LIVE／林森錢櫃惡火5死1命危　柯文哲最新說明

記者黃巈禾／台北報導

台北市錢櫃林森店26日火警釀5死、1命危，因工程關閉相關消防設備，導致民眾逃生不及。台北市長柯文哲27日上午出席荷蘭代表處捐贈儀式，他會後受訪針對相關議題進行回應，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲台北市林森錢櫃KTV發生火警，台北市長柯文哲26日抵達現場了解狀況 。（圖／記者李毓康攝）

台北市錢櫃林森店26日接近上午11時發生火警，最新的死傷總名單，包含目前已知身份的5名死者在內，還有1名年約35歲男姓仍在台大醫院插管上葉克膜搶救，共計54人送醫，疏散約200人。台北市消防局表示，現場進行電梯整修工程，卻將全棟相關消防設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工。

柯文哲26日得知消息後，從南部趕往台北，下午3點多抵達事故現場。他受訪表示，先停止營業，並保全證據，起火原因交給專家做鑑定，至於關掉消防設備是否會懲處？他認為出事先把責任釐清，要處罰再處罰。

錢櫃林森店上午近11時發生火警，台北市副市長黃珊珊第一時間在中午趕到現場坐鎮，但柯文哲下午3時40分才到，引發外界質疑在這將近5小時內去哪？柯文哲26日表示，自己早上在屏東縣枋寮鄉，一聽到消息立刻趕回台北。

▲柯文哲26日造訪屏東枋寮。（圖／翻攝陳亞麟臉書）

儘管柯文哲已經說明晚到現場的緣由，仍遭到藍營議員批評，北市副發言人黃瀞瑩26日晚間也透過臉書分享另一位副發言人戴于文的臉書照片，替處理火災意外的同事抱不平。她表示，「這是我的同事，事發後立刻衝到現場，隨時在群組更新現場狀況，還有更多辛苦的打火弟兄，都在第一時間投入救災工作，辛苦了。」

柯文哲27日上午出席荷蘭代表處捐贈儀式，他會後受訪針對林森錢櫃火警相關議題進行說明。