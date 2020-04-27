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「為什麼我那麼討厭柯？」王浩宇曝原因：繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

▲王浩宇認為，「阿伯變了，他不再是當初那個阿伯，柯粉寵到他變了。」（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃台北林森店26日上午發生大火釀5死，市長柯文哲下午才現身，引起部分人士質疑。而桃園市議員王浩宇更是連發多篇文，砲轟柯竟在屏東枋寮拜廟拔樁，「改變沒有發生，反而是朝比較糟糕的方向走。」他說，自己最不能接受柯總用最高的道德標準發言，最後卻不斷自己打臉自己，「繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲。」

王浩宇27日凌晨在臉書說，2018年11月24日那天，有多少年輕人守在電視機前面，緊張著搓著手，一直到確定柯文哲勝選的那一刻，「現在的多數柯黑，過去都曾經是柯粉。」

王浩宇表示，作為2014年少數當選的素人，他就曾經是柯文哲爭取合作的對象，且差點就成為白色力量協會的發起人，「有朋友今天就私下問我，為什麼我那麼討厭柯文哲？他真的做得那麼爛嗎？真的那麼不堪嗎？」

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲北上趕回火警現場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

王浩宇指出，其實相較於台灣大部分的首長，柯文哲是認真的、是負責的，在很多該堅持的議題上也有堅持，「我甚至不覺得他是紅色的」；失去綠營支持者，讓柯必須去開發屬於自己的選票，而這些選票必須從泛藍那邊去開發，但在這個狀況下，柯親中的發言有時是爭取選票不得不的選擇。

「但我不能接受的是，柯文哲總用最高的道德標準發言，最後卻不斷自己打臉自己」，王浩宇舉例，例如柯批評政治世襲、靠攻擊連勝文當選，卻狂用政二代，「我每天都在節目上遇到他們。」

文中寫道，此外，柯文哲作為全台灣最有錢城市的首長，缺乏對於其他縣市財務困窘的體諒，反而是用這種優勢來攻擊批評別的首長「不會治理」、「舉債一堆」，這是非常沒有同理心的做法。

王浩宇說，柯文哲不斷操作還債議題，卻不敢告訴大家，是因為北市近年沒有什麼重大建設；加上挪用捷運重置基金，現在最有錢的北捷卻面臨財務危機，要中央紓困。

▲▼韓國瑜、張善政出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王浩宇說，「繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲。」（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

王浩宇表示，事實上，2014年到現在的北市，不只是人口流失嚴重，從滿意度、火災死亡人數到路平滿意度，成績都很不好看，甚至比郝龍斌、馬英九時代還不好看，「改變沒有發生，反而是朝比較糟糕的方向走：特別是這次連任、組黨後，他的心思幾乎沒在台北市。」

王浩宇指出，以前的柯文哲是會堅守崗位的，但就算現是台北市防疫一級開設，擔任指揮官的他還是三周內兩次跑到高雄輔選，把市政丟給黃珊珊處理，「然後明明就是去跑選舉行程、綁樁拉攏地方，跟過去他批評的藍綠政治人物一樣去拜廟，卻說是公事。」

「沒關係，OK，你說了算。」王浩宇說，「或許是我對他有太多期待、有太多錯誤期待，或許是柯粉的標準太低，但我覺得我有必要說真話：阿伯變了，他不再是當初那個阿伯，柯粉寵到他變了。」

王浩宇提到，他去年3月開始批評韓國瑜時，「不希望我管高雄的韓粉幫我取了不分區議員的稱號，現在這個稱號被柯粉拿來用，他們說，我是桃園市議員憑什麼管台北。我其實標準都一樣，我選擇在最早的時候就開始說真話。」他認為，「繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲。」

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