林森錢櫃惡火釀5死...「濃煙流竄關鍵」曝：形成2個煙囪！火調人員抵現場調查

記者游宗樺、林昱萱／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午10時許發生一起嚴重火災事故，造成54人送醫，其中5人死亡、1命危的慘劇，而稍早火調人員已經來到事故現場，進行火場調查。據了解，由於5樓為做電梯工程，5樓以上樓板打通，加上逃生梯的門均被打開，形成2個煙囪，不排除這是造成濃煙流竄的原因。此外，台北地檢署檢察官也會於14時會同轄區警方到火場勘驗，釐清事故詳細發生原因。

▲火調人員抵達現場。（圖／記者游宗樺攝）

這起事件發生在26日上午10時57分，事發當時林森錢櫃5樓突然竄出熊熊大火，濃烈的黑煙瞬間將大樓吞噬，警消到場後緊急疏散200名民眾，54人送醫治療，其中5名經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，而目前火調人員已到現場釐清起火原因。

另外，包商工人、員工共17人26日也被依消防法、公共危險、過失致死罪移送複訊，一直到27日凌晨0時許，4位檢察官訊後，諭知錢櫃張姓女副理25萬交保、陳姓襄理25萬交保、黃姓工程承辦人25萬交保。

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