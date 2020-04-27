錢櫃惡火5死...「7大救命設備」竟全關閉：各層排煙閘門、撒水設備都沒開

▲惡火發生當下，7大救命設備竟都關閉。（圖／民眾提供）

記者游宗樺、林昱萱／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午10時許發生一起嚴重火災事故，造成54人送醫，其中5人死亡、1命危的慘劇，而目前火調人員已經重返事故現場調查，檢察官也將於14時到場勘驗。據了解，火災發生當下7大救命設備都是關閉狀態。

這起事故發生在26日上午10時57分，事故發生後造成54人送醫、其中5人死亡、1人命危的慘劇。離譜的是，經調查發現7大救命設備竟然都是關閉的，「B2室內消防栓設備消防泵浦，控制盤操作開關為『停』、主幹管閘閥為開啟狀態、5、6樓並未使用室內消防栓」、「8樓室內消防栓設備，水帶連接出水口而未能使用」、「自動撒水設備主閘閥，主閘閥經勘查現場為關閉」、「4樓梯間末端查驗閥，末端查驗管壓力為0」。

▲火災發生當下，排煙設備竟未開啟。（圖／消防局提供，下同）

另外，「火警受信總機地區音響關閉，未連動緊急廣播設備。」、「排煙受信總機未定位。」、「室內排煙設備，火災發生時，各層排煙閘門均未開啟。」。此外，據了解，由於5樓為做電梯工程，5樓以上樓板打通，加上逃生梯的門均被打開，形成2個煙囪，不排除這是造成濃煙流竄的原因。

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