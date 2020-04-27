日本黃金週6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事急求取消：怕疫情擴大

▲沖繩縣知事懇求大眾盡量減少前往旅遊，但相關新聞在東京能見度有限。（圖為石垣島／記者游琁如攝）

文／中央社記者楊明珠東京26日專電

新冠疫情嚴峻，沖繩縣知事玉城鄧尼今天在推特（Twitter）留言說，聽到本月底至5月初的黃金週已有6萬人訂機位將到沖繩觀光，他懇求大家取消旅遊計畫。

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，為了避免疫情擴大，日本政府本月中旬已對全境發布緊急事態宣言，呼籲民眾盡量少出門。但沖繩縣卻被日本民眾視為度假勝地，已有6萬人預約國內班機機位打算黃金週到沖繩觀光。

沖繩縣知事玉城鄧尼（Denny Tamaki，本名玉城康裕）今天在推特上留言說：「聽說今年（黃金週）長假有6萬多人已預約機位打算來沖繩。」

他說：「真的很遺憾，沖繩目前處於非常時期，無法提供充分的款待。包含離島在內，醫療體制面臨非常狀態，請大家取消這次要來沖繩旅遊的計畫，等我們有能力接待客人時再來。現在是宅在家週（stayhome week）。」

琉球新報報導，沖繩縣的糸數公保健衛生統括監（衛生單位）25日再度呼籲沖繩縣以外的民眾不要造訪沖繩，因為外縣市來的人增多的話，新冠肺炎疫情可能擴大，導致重症者增加。沖繩的衛生單位盼沖繩縣內的飯店業者對於想預約的客人應設限。

日本厚生勞動省專家到沖繩縣進行調查時表示，沖繩縣呼籲外縣市的民眾不要來訪的新聞，在東京似乎鮮為人知，目前首都圈的海灘都關閉，很多不知要去哪裡遊山玩水的民眾可能會選擇前往沖繩。此事已讓沖繩縣政府和衛生單位深懷危機感。