學生「只吃自助吧」牛排故意外帶　內幕曝光店家不爽...網吵翻

▲學生故意不吃牛排，把主餐外帶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

對食量大的人來說，自助吧是CP值最高的選擇。一名網友稱，他和朋友一起經營牛排館，不過近日卻遇到有客人「故意不吃主餐、只吃自助吧，最後再把主餐外帶」，竊喜省下一餐。雖然客人並沒有違反規定，但是讓業者心情很糟，好奇網友們有何看法。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示朋友經營一間牛排館，而他則是股東之一，投資了不少錢，常會和對方聊到店裡的狀況。他表示，因為店裡的自助吧品質還不錯，所以即使疫情衝擊，還是有不少顧客上門用餐。

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原PO說，平時只點自助吧不點排餐的客人也很多，不過最近卻遇到一群學生，點了牛排後故意不吃，全部都只吃自助吧，最後表示都要打包。

當朋友好奇詢問「怎麼都沒吃」時，學生只回說「又沒說不可以外帶，我看其他人吃不完也有外帶啊！」老闆無奈之下只好打包了快10份完全沒動過的主餐，隨後卻聽到學生們開心表示「耶！晚餐不用買了！」讓店家很不爽。

▲學生們用餐時都只吃自助吧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「雖然他們是沒有違反規則沒錯。」原PO指出，朋友遇到這種故意的情況真的很生氣，但又不想因此取消外帶的機制，因為店裡時常會有媽媽帶小孩又吃不完的情況，為了不浪費就讓大家外帶。

貼文一出，網友們一陣論戰，有人新奇表示「竟然還有這招」，「規則內竟然有這個賤招啊」、「這種就奧客」、「我當初怎麼沒想到」、「收外帶費吧」、「吃放冷牛排還自以為聰明XD」、「設自助吧不都不給外帶嗎」。

另一派網友則認為，業者經營餐廳本就要想到會有這種情況，「規則不寫清楚怪我囉」、「自助吧那成本超低是在省啥」、「這就是規則啊，到底有啥好不爽，他們又沒浪費」、「設自助吧就不要怕人吃」。

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