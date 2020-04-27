　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生「只吃自助吧」牛排故意外帶　內幕曝光店家不爽...網吵翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲牛排（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲學生故意不吃牛排，把主餐外帶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

對食量大的人來說，自助吧是CP值最高的選擇。一名網友稱，他和朋友一起經營牛排館，不過近日卻遇到有客人「故意不吃主餐、只吃自助吧，最後再把主餐外帶」，竊喜省下一餐。雖然客人並沒有違反規定，但是讓業者心情很糟，好奇網友們有何看法。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示朋友經營一間牛排館，而他則是股東之一，投資了不少錢，常會和對方聊到店裡的狀況。他表示，因為店裡的自助吧品質還不錯，所以即使疫情衝擊，還是有不少顧客上門用餐。

請繼續往下閱讀...

原PO說，平時只點自助吧不點排餐的客人也很多，不過最近卻遇到一群學生，點了牛排後故意不吃，全部都只吃自助吧，最後表示都要打包。

當朋友好奇詢問「怎麼都沒吃」時，學生只回說「又沒說不可以外帶，我看其他人吃不完也有外帶啊！」老闆無奈之下只好打包了快10份完全沒動過的主餐，隨後卻聽到學生們開心表示「耶！晚餐不用買了！」讓店家很不爽。

▲▼自助吧，甜點，吃到飽。（圖／pixabay）

▲學生們用餐時都只吃自助吧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「雖然他們是沒有違反規則沒錯。」原PO指出，朋友遇到這種故意的情況真的很生氣，但又不想因此取消外帶的機制，因為店裡時常會有媽媽帶小孩又吃不完的情況，為了不浪費就讓大家外帶。

貼文一出，網友們一陣論戰，有人新奇表示「竟然還有這招」，「規則內竟然有這個賤招啊」、「這種就奧客」、「我當初怎麼沒想到」、「收外帶費吧」、「吃放冷牛排還自以為聰明XD」、「設自助吧不都不給外帶嗎」。

另一派網友則認為，業者經營餐廳本就要想到會有這種情況，「規則不寫清楚怪我囉」、「自助吧那成本超低是在省啥」、「這就是規則啊，到底有啥好不爽，他們又沒浪費」、「設自助吧就不要怕人吃」。

►小資女母親節方案！

ET快訊
連續14天本土零確診　陳時中鬆口：研議放寬相關作為
LIVE／錢櫃惡火5死1命危　柯文哲出面最新說明
19歲左投飆164KM火球「竄出捕手手套」　網嚇呆：沒死真萬
一聞怪怪的！新秘還原「錢櫃7樓驚恐逃生」搭電梯衝行天宮收驚：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保母拒托育理由曝！台中海線護理師抱兒哭　夫：小孩、妻有什麼錯？

食藥署出手調控藥品供應　社區健保藥局陸續有藥可以調劑處方箋

學生「只吃自助吧」牛排故意外帶　內幕曝光店家不爽...網吵翻

全台234熱點亮人潮警示！夜市、風景區都在內　林佳龍：10分鐘更新一次

錢櫃大火燒出「人潮轉移KTV」質疑　業者揭真相：週末剩三分之一

疫情將滿百日「考慮擴大採檢」　專家：解禁前可社區抽樣檢測

今3地區有雨！「五一連假」天氣出爐　吳德榮曝颱風恐生成時間

陳時中緊繃近100天　1分鐘速報0確診！首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

150個玻璃女人站在白椅上　彎弧面排列成巨大的寧靜

獨／入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」！女醫怒：妳是有爽到？

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

保母拒托育理由曝！台中海線護理師抱兒哭　夫：小孩、妻有什麼錯？

食藥署出手調控藥品供應　社區健保藥局陸續有藥可以調劑處方箋

學生「只吃自助吧」牛排故意外帶　內幕曝光店家不爽...網吵翻

全台234熱點亮人潮警示！夜市、風景區都在內　林佳龍：10分鐘更新一次

錢櫃大火燒出「人潮轉移KTV」質疑　業者揭真相：週末剩三分之一

疫情將滿百日「考慮擴大採檢」　專家：解禁前可社區抽樣檢測

今3地區有雨！「五一連假」天氣出爐　吳德榮曝颱風恐生成時間

陳時中緊繃近100天　1分鐘速報0確診！首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

150個玻璃女人站在白椅上　彎弧面排列成巨大的寧靜

獨／入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」！女醫怒：妳是有爽到？

外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

保母拒托育理由曝！台中海線護理師抱兒哭　夫：小孩、妻有什麼錯？

食藥署出手調控藥品供應　社區健保藥局陸續有藥可以調劑處方箋

4/28起「經深圳入境」需集中隔離14天　廣東一日新增1例境外輸入

錢櫃大火釀5死是否考慮關閉KTV？　陳時中回應了

金融業快看！國泰營區底價61億元　6月29日開標

南韓堅稱：金正恩健康待在元山　北韓官媒今曝「最新動向」間接證實！

酷碰券本周難上路　經長沈榮津：要考慮誘發消費、振興經濟面向

陳時中：連續14天本土零確診　研議放寬相關作為

台股禁空令提前退場？　顧立雄：疫情尚未受到控制

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

生活熱門新聞

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

陳時中首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

獨／男入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」

今雨區曝！五一連假天氣出爐　專家曝颱風恐生成時間

萬華流氓藥師理智線秒斷　怒曝「實名制口罩」真相

提一整籃雞翅上門！隔壁店家「要求幫忙炸」

指揮中心開設快滿100天　陳時中曝心聲

氣象局曝「五一連假」天氣概況

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

小豬還能回台生存嗎？網揭台人習性：別擔心

考慮擴大採檢　專家：可社區抽樣

17歲男確診沒錢看病亡！醫曝美國慘況

人潮警示APP上線！監控全台234熱點

更多熱門

相關新聞

錢櫃大火消防設備全關　他怒轟「僥倖心態」

錢櫃大火消防設備全關　他怒轟「僥倖心態」

台北市林森錢櫃26日發生嚴重火警，目前造成5人身亡，天人永隔。現場的消防大隊第三大隊長王證雄表示，大樓疑似因為施工的關係，將排煙、灑水、警報廣播等系統關閉，是「嚴重的人為疏失」。對此PTT鄉民忍不住怒吼，經過這麼多次血淋淋的教訓，台灣的消防安檢仍然存在著一堆問題，究竟什麼時候才能夠徹底解決？

小豬還能回台生存嗎？網揭台人習性：別擔心

小豬還能回台生存嗎？網揭台人習性：別擔心

超商飯糰啥口味最好吃？網狂推這口味最銷魂

超商飯糰啥口味最好吃？網狂推這口味最銷魂

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

周揚青毀滅羅志祥　網曝陸女個性：真的惹不起

周揚青毀滅羅志祥　網曝陸女個性：真的惹不起

關鍵字：

PTT沙拉吧牛排省錢

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

羅志祥遭控劈腿！陸網紅：沒結婚不存在出軌

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

錢櫃男瀕死求救　醫曝火警死亡元凶

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面