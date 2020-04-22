中嘉撤回三立iNEWS移頻CH48案

與華視情況類似的中視，其換照案目前因虧損過半資本額卡關中，NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，華視累積虧損額也超過資本額16.9億元的一半，雖然華視與中視的財務狀況相同，最大不同是華視資本公積達到39億元，相對於中視只有1400萬，華視資本公積相當大，股東權益除以股本大於100%，財務狀況比中視來得好。