　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中嘉撤回三立iNEWS移頻CH48案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼三立iNEWS《鄭知道了》（圖／翻攝官方FB）
▲三立iNEWS招牌節目《鄭知道了》（圖／翻攝官方FB

記者陳世昌／台北報導

中嘉有線電視MSO旗下11家系統台申請將三立iNEWS頻道從CH88調整到CH48一案，經NCC審議3個多月仍未決議，中嘉已撤回該頻道異動申請案。中嘉表示，主要是NCC和縣市政府都有提出希望從用戶收視習慣角度來思考的建議，以「最小變動」減少用戶不便，在遵守主管機關指導原則下，決定從善如流，先撤回此次變更申請。

中嘉是在日前向NCC申請頻道異動，計畫將三立iNEWS頻道從目前的CH88調整到CH48，連帶需跟著異動的頻道包括購物台、JET頻道、東風等，受影響的範圍有11個系統約百萬收視戶。

三立iNEWS頻道前身是三立財經台，因為成立時間較三立新聞台晚，一直無法擠進有線電視新聞頻道CH49~CH58區塊，這次可說是費了很大力氣才出現轉機。

此案一直處於行政審查中，據了解，因頻道調動幅不小，且屬於基本頻道異動，NCC依程序發函各縣市主管機關徵詢意見，有部份縣市認為頻道異動幅度太大持反對態度，使得審查進展很緩慢。

如今則是由中嘉以用戶收視習慣角度來思考，以減少用戶不便為由主動撤案。
 

ET快訊
雲林辣媽吃兒子同學！他開門「目睹全程」傻了　全校瘋傳崩潰
敦睦染疫支隊長發信官兵　「抱歉...我以你們為榮」
海軍敦睦艦「機密任務」曝光　知情者爆料：航向關島
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／磐石染疫風暴72小時　蔡英文先助海軍止血...再追2大失靈

網力挺敦睦艦支隊長　狂轟嚴德發「沒肩膀」：只在乎自己的官位

敦睦艦隊3萬4千片口罩沒用完…　國防部：還剩7千9百餘片

敦睦染疫支隊長發信官兵　「抱歉...我以你們為榮」

林昶佐剪掉招牌長髮　「一直有這想法」…背後原因超感人！

中嘉撤回三立iNEWS移頻CH48案

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

海軍敦睦艦「機密任務」曝光　知情者爆料：航向關島

台大教授批「出事就先懲處」平息眾怒：沒打仗就折損2名將領

國防部發言屢遭打臉！軍事主編：重回國防「布」

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

幕後／磐石染疫風暴72小時　蔡英文先助海軍止血...再追2大失靈

網力挺敦睦艦支隊長　狂轟嚴德發「沒肩膀」：只在乎自己的官位

敦睦艦隊3萬4千片口罩沒用完…　國防部：還剩7千9百餘片

敦睦染疫支隊長發信官兵　「抱歉...我以你們為榮」

林昶佐剪掉招牌長髮　「一直有這想法」…背後原因超感人！

中嘉撤回三立iNEWS移頻CH48案

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

海軍敦睦艦「機密任務」曝光　知情者爆料：航向關島

台大教授批「出事就先懲處」平息眾怒：沒打仗就折損2名將領

國防部發言屢遭打臉！軍事主編：重回國防「布」

鍾瑶加盟柴智屏旗下！　成蔡凡熙、劉奕兒小師妹

不斷更新／桃猿3安串連先馳得點　3局樂天1比0兄弟

密蘇里州告中國牴觸「外國主權豁免原則」　黃國昌點破一招「拖到美國法院受審」

中職／桃猿先發投手若穩　洪總：聯盟最強的球隊

4孩工地玩耍「慘遭活埋亡」！身斷成2截　爸媽認屍崩潰：還有溫度啊

豐田小將足球隊踢下校史首冠　饒慶鈴頒紅榜允協助訓練場需求

吃安眠藥開車上路…撞車後直衝施工處墜橋亡　家屬求國賠453萬敗訴

釣翁之意不在蝦…警破桃園釣蝦場　美女坐檯「1小時1千元」

潑漆銅鑼灣書店林榮基　何韻詩案檢察官承辦！認3嫌有共犯聲押

「匈牙利版艾瑪華森」素顏飄仙氣！臨演拍到變成女主角

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

敦睦支隊長哽咽：坦言4員發燒沒回報

快訊／蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光

高市議會臨時會取消　韓國瑜不用報告就下課！

柯文哲批很麻煩　唐鳳回應了

即／韓國瑜宣布：5月3日將在高市府進行「兵推演練」

快訊／外交部：駐帛琉使館、帛方48人篩檢結果出爐

陳素月助理倒臥辦公室　送醫不治

陳其邁4/17下高雄　坦言有狀況

行政院發放　1035億元紓困補助

更多熱門

相關新聞

華視老本雄厚公積高達39億！評鑑過關

華視老本雄厚公積高達39億！評鑑過關

與華視情況類似的中視，其換照案目前因虧損過半資本額卡關中，NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，華視累積虧損額也超過資本額16.9億元的一半，雖然華視與中視的財務狀況相同，最大不同是華視資本公積達到39億元，相對於中視只有1400萬，華視資本公積相當大，股東權益除以股本大於100%，財務狀況比中視來得好。

HBO等7頻道將斷訊？北都擬提存授權費

HBO等7頻道將斷訊？北都擬提存授權費

NCC追「確診者手機足跡」發30萬簡訊

NCC追「確診者手機足跡」發30萬簡訊

NCC請張經義書面說明任職東方衛視

NCC請張經義書面說明任職東方衛視

北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！

北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面