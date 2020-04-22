▲三立iNEWS招牌節目《鄭知道了》（圖／翻攝官方FB）
記者陳世昌／台北報導
中嘉有線電視MSO旗下11家系統台申請將三立iNEWS頻道從CH88調整到CH48一案，經NCC審議3個多月仍未決議，中嘉已撤回該頻道異動申請案。中嘉表示，主要是NCC和縣市政府都有提出希望從用戶收視習慣角度來思考的建議，以「最小變動」減少用戶不便，在遵守主管機關指導原則下，決定從善如流，先撤回此次變更申請。
中嘉是在日前向NCC申請頻道異動，計畫將三立iNEWS頻道從目前的CH88調整到CH48，連帶需跟著異動的頻道包括購物台、JET頻道、東風等，受影響的範圍有11個系統約百萬收視戶。
三立iNEWS頻道前身是三立財經台，因為成立時間較三立新聞台晚，一直無法擠進有線電視新聞頻道CH49~CH58區塊，這次可說是費了很大力氣才出現轉機。
此案一直處於行政審查中，據了解，因頻道調動幅不小，且屬於基本頻道異動，NCC依程序發函各縣市主管機關徵詢意見，有部份縣市認為頻道異動幅度太大持反對態度，使得審查進展很緩慢。
如今則是由中嘉以用戶收視習慣角度來思考，以減少用戶不便為由主動撤案。
中嘉撤回三立iNEWS移頻CH48案
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※