動物森林來襲！　嘉市超卡哇伊「動物公車」超吸睛

▲嘉義市市區電動公車天花板出現俏皮的動物森林。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府即將於六月推出的全低底盤市區電動公車，特別邀請名插畫家SMART莊信棠操刀內、外裝設計。莊的作品繼上一波獨特古典英倫風車體外裝設計曝光引起大眾驚艷後，此次內裝更是顛覆傳統的設計，採用最可愛的元素來妝點嘉義市最重要的大眾運輸工具，每一個角落都像是動物森林物語一樣可愛，出現在天花板上、拉環上、車廂裡到處都是可愛的圖案!

▲嘉義市市區電動公車置物區也有相關動物花樣設計。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府表示，未來新市區公車共有三條路線(中山幹線、忠孝新民幹線及台灣好行光林我嘉線)，除了外車體採用紅綠燈的紅黃綠三元素設計及藍色機動調度車輛等四種顏色外，不同顏色的車體內部更利用不同的動物、花色及設計打造獨一無二的內裝。市府表示，只有搭上公車，把本市的每一個路線都踏上一遍才能完整蒐集。市長黃敏惠更表示：「這麼可愛的公車、你的悠遊卡、一卡通準備好了沒？歡迎來搭乘打卡喔！」

市長黃敏惠表示，為了對抗疫情讓市民搭的更安心，嘉義市市區公車更全國首創在車內加裝了紫外線殺菌機和負離子空氣清新機等防疫設備，也更貼心的在公車內部加裝旅客常用的USB充電座，方便乘客進行手機和行動裝置的充電。

嘉義市政府交通處表示，新市區電動公車中山幹線預計6月1日上線，另外忠孝新民及光林我嘉線因受疫情影響，部分國外材料供應進口延遲以及中央購車補貼進度等影響，市府團隊正在積極籌備中，預計年底以前上線，期待充滿話題性的公車車廂，能夠吸引更多觀光客和市民朋友搭乘。

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