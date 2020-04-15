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嘉市英倫風電動公車開箱文　紅黃綠三元素造型典雅

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▲嘉市電動公車首度亮相! 外觀造型典雅吸睛 中山幹線6月正式上路。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠和電動公車大合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

響應中央「2030年巴士全面電動化」政策，嘉義市22輛電動公車將「分階段」上路，第一波為6月正式上路的中山幹線，到年底前將陸續會有忠孝新民幹線及光林我嘉線正式上路。電動公車的外觀也首度亮相，外型復古充滿英倫懷舊氣息，共有四種不同的顏色，車廂外標上「嘉義」的英文字樣CHIAYI搭乘起來特別有味道。市長黃敏惠也在臉書上為電動公車首度開箱，為即將到來的6月中山幹線上路預演。

▲嘉市電動公車首度亮相! 外觀造型典雅吸睛 中山幹線6月正式上路。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲嘉市電動公車首度亮相! 四種不同顏色的車輛。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，看到4種不同顏色的車輛，感覺特別的驚艷，在國內還沒看到這麼用心打造的公車，非常感謝國光客運公司以及國光相關企業公司的全力配合，願意將車身內外塗裝授權予嘉義市政府進行設計，以典雅的風格設計，打造屬於嘉義市獨一無二的公車，相信未來這四輛公車在市區內行駛，一定會成為大家注意的焦點。這四輛公車就像是一部行動藝術，化身為城市美學的一環，已經為2021台灣設計展成功邁入一大步。

▲嘉市電動公車首度亮相! 外觀造型典雅吸睛 中山幹線6月正式上路。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市電動公車車身外觀。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠特別感謝在地設計師SMART的巧思設計，她指出公車外觀相當亮眼，設計風格活潑中帶有典雅的氣息。黃敏惠市長強調，嘉義市的電動公車即將上線，但很不湊巧剛好遇到新冠肺炎疫情的延燒，希望大家更要嚴正以待做好萬全準備，把相關防疫工作做好做足，推動電動公車刻不容緩，大家繼續加油，共同打造更優質更完善的綠色大眾運輸系統，打造一個低碳、慢活的健康城市。

▲嘉市電動公車首度亮相! 外觀造型典雅吸睛 中山幹線6月正式上路。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲電動公車外觀造型典雅吸睛 中山幹線6月正式上路。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市電動公車共有三條路線，包括中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線，規劃配置12台中巴、10台大巴，黃敏惠市長特別帶領市府團隊視察電動公車籌備進度，目前大巴已打造完成，並已陸續運送至嘉義市。

這次設計以交通紅綠燈三元素，用不同顏色區分不同路線，方便市民識別。其中綠色代表中山幹線、紅色為忠孝新民幹線，黃色則為台灣好行光林我嘉線，另外藍色則為機動車輛。這次施工不但採用高標準進行，顏色、圖貼甚至到現場監督都很講究，以確保相關品質皆能到位。

▲嘉市電動公車首度亮相! 外觀造型典雅吸睛 中山幹線6月正式上路。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠視察電動公車。（圖／記者翁伊森翻攝）

交通處表示，國光公司同時承諾未來市公車外車體將不會有廣告，以保留原有的設計風貌。另外藉由電動公車的推動，不但可向國內外展現我國電動公車發展的硬實力，也同時配合中央「2030年巴士全面電動化」政策，嘉義市將提前達標。

此外，中山幹線(綠線)預計5月下旬舉辦發布會，6月正式上線，而忠孝新民幹線及光林我嘉線，則因受疫情影響，部分國外材料供應進口延遲以及中央購車補助核定進度等因素，預計將於年底上線。交通處表示，電動公車全面採用低地板設計，將提供行動不便者更友善的公共運輸服務，另外為因應疫情，所有電動公車都將加裝空氣清淨殺菌相關設備，以期提供更安全的乘車環境。

即日起各種不同顏色的電動公車將在路上進行系統穩定性測試，未來民眾都有機會在市區內捕捉到它們的蹤影!交通處也提醒，由於近來疫情嚴峻，因此呼籲民眾到時搭乘電動公車時，也要配合中央流行疫情指揮中心的指示全面配戴口罩，保護自己也保護他人。

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