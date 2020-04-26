林森錢櫃大火警報器沒響！業者狂跳針：都有做消防檢查

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生火警，目前已造成1女送醫不治、7命危、7意識不清，錢櫃執行長連福財稍早出面受訪表示，過去都有定期做消防檢查，配合機關單位落實消防工作，目前第一要件還是以搶救生命為主，其他部分就是配合調查，該負的責任都會全力救助

▲錢櫃業者出面說明火警情況。（圖／記者張君豪攝）

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生火警！該棟14層樓的建築物5樓起火，現場冒出濃濃黑煙，畫面相當駭人，有逃出的民眾表示，現場還有很多唱歌的人尚未逃出。

警消人員獲報到場處理，陸續將受困民眾救出，並撲滅起火層火勢，目前已將46人送醫，其中7人被救出時已無生命跡象、7人意識不清，另外，還有1名女子送醫搶救無效身亡。詳細事件發生原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。

錢櫃執行長連福財稍早受訪時未對火警做出太多說明解釋，僅表示過去定期都有作消防檢查，也都有配合機關單位落實消防工作，「目前第一要件還是以搶救生命為主，火災原因由消防單位調查，我們會全力配合做火場鑑定，該負起的責任都會全力協助」，至於施工部分，承認5樓確實有做一些施工。

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