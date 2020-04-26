林森錢櫃大火　馬偕醫院：2死亡、18人留院觀察

▲林森錢櫃大火，馬偕醫院表示，1女死亡。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃今（26日）上午10時57分發生火警，截至下午1點，送往馬偕醫院急診共有8位傷患。馬偕醫院表示，其中1位OHCA急救無效宣告死亡，2位中傷（仍在處置中）及5位輕傷（吸入性嗆傷）。

【14:57更新】馬偕表示，截至下午2點50分，林森錢櫃火災收治21位傷患，14男7女，2位OHCA急救無效宣告死亡，1位返家，18位留院觀察。

▲台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）



該棟14層樓的建築物5樓起火，現場冒出濃濃黑煙，畫面相當駭人，有逃出的民眾表示，現場還有很多唱歌的人尚未逃出，其中1名20多歲女子及2名男子被救出時已無生命跡象，警消人員緊急將3人送醫搶救。另外，其中包廂926仍有10名民眾受困，目前警消仍在積極搜救中。

【傷亡名單】

身亡

1.女-馬偕

2.30歲男-國泰

3.43歲男-國泰

4.35歲男-新光

5.身分確認中-馬偕

無生命跡象

1.30歲女-馬偕

2.30歲男-馬偕

3.35歲男-台大

4.30歲男-馬偕

意識不清

1. 40歲男-台大

2. 20歲女-新光

3. 30歲女-馬偕

4. 40歲男-台大

5. 18歲女-國泰

6. 30歲女-國泰

7. 31歲女-國泰