高雄醫護普篩惹議！　2局長「球回丟中央」：尊重權責再執行

▲高雄市政府26日上午召開新冠肺炎防疫記者會。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

因應新冠肺炎疫情，高雄市政府26日上午召開新冠肺炎防疫記者會。媒體提問到，關於市府要讓第一線醫護人員做篩檢，能否具體說明政策內容，對此，衛生局長及新聞局長也強調，目前只是將方案請示中央，至於實施與否，一切配合中央指示。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市長韓國瑜日前喊出，要對高雄4000多名醫護做全面篩檢，引起不少第一線醫療人員反彈。對此，韓國瑜曾強調，市府是抱持著「感恩的心」，當然也要醫護人員「自願參加」，結果也要經過「中央同意」。

▲高雄市衛生局長林立人（右）。（圖／記者吳奕靖攝）

不過針對普篩詳細內容，還是有人提出疑義，衛生局長林立人表示，計畫出發點是在醫界座談聽到，負壓隔離病房、採檢工作、照顧個案等從事高風險的醫護人員擔心自己在工作中受感染，因為陸續有新冠肺炎確診患者是無症狀或輕微症狀，所以市府才規劃協助醫護人員篩檢。

林立人指出：「檢驗相關政策資源，都在中央，我們發文給中央，表達市政府想要關懷的第一線人員，如果中央在這部分給予指示，提供相關方法或是同意政策，有相關指示我們再去辦理，單純的想法也尊重中央權責，假設中央同意，在執行面部分，一定尊重第一線醫護意願。」

▲高雄市新聞局長鄭照新。（圖／記者吳奕靖攝）

新聞局長鄭照新則強調：「並沒有普篩這樣方案的出現！醫護篩檢是指提供接觸負壓隔離病房、救護車、感染病例、疑似病例等高風險醫護人員費用補助，這樣的方案只是倡議，我們把方案送到中央請示之後，中央認為也更好的方法，或是有更好的時機點，我們完全都配合中央的指示，所以沒必要營造中央跟地方不同調的氛圍。」

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