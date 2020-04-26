影／新冠肺炎「累計281人」康復！　湖北類包機還有4人治療中

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，新冠肺炎維持429名病例，確診個案中6人死亡，281人解除隔離，其餘持續住院隔離中。另外，4月20日及21日返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前維持4人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

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指揮中心表示，根據昨（25）日新增620例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計60,459例（含58,531例排除），其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。

另外，全球累計2,927,523例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國950,245例、西班牙223,759例、義大利195,351例、法國190,614例及德國152,438例為多；病例中202,107例死亡，以美國54,159例、義大利26,384例、西班牙22,902例、法國22,614例及英國20,319例為多。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。



▲今（26日）無確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）