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新生報到期避免群聚　竹北警加強取締「插旗招生」

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▲義民中學、招生、新生、開學。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲竹北分局派警維護校外秩序。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣各國中、小學在這幾日陸續進行報到，由於校園周圍人潮聚集，適逢防疫期間，為避免補教業者於現場插旗擺攤，占用人行道影響用路人通行，竹北警分局特編排勤務責由轄區派出所加強取締各項交通違規，維護校園周遭交通秩序。

以往新生報到，除了父母與新生，也是各家補教業者到場招生的絕佳時機，校園周圍，總會聚集許多人潮，為因應新冠疫情，某些縣市採用網路報到，減少人群聚集機會，不過竹縣轄區內國中、小仍採用過去的親自報到方式辦理，因此仍免不了人群聚集發生。

▲義民中學、招生、新生、開學。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北警分局分局長謝博賢表示，新生入學報到期間，人潮聚集恐造成防疫缺口，請大家依指揮中心規定維持至少1公尺社交距離且配戴口罩。

為避免人群密集聚集，竹北分局也派員到現場維護秩序，加強取締補教業者插旗擺攤，占用人行道影響用路人通行。竹北分局提醒，在道路旁或是人行道上，堆積、置放妨礙交通物品，或是未經許可在道路擺設攤位，違者除了被要求即時停止並消除障礙外，並會因此受罰(道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款未經許可在道路擺設攤位)。

竹北警分局分局長謝博賢表示，新生入學報到期間，人潮聚集恐造成防疫缺口，請大家依指揮中心規定維持至少1公尺社交距離且配戴口罩，同時也呼籲業者勿於人行道、道路違規擺攤，用路人權益需你我共同維護。

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