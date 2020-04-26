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沒航班可飛！民航局放寬「機師執照」效期　審查通過可展延3個月

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲有機師檢定證效期快到，但面臨無航班可以飛的狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為維持機師適職性，法規規定機師需在90天內完成同機型3次起降，但受新冠肺炎（COVlD-19）衝擊，航班量大砍，交通部民航局近期開會研議放寬航空器駕駛員、簽派員檢定證效期，只要附上相關文件並經審查通過，執照可展延3個月。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲對於受疫情影響的機師，民航局同意展延執照效期3個月。（圖／記者李毓康攝）

依據法規規定，飛機駕駛員及簽派員需定期接受適職性考驗，機師需在90天內完成同機型航空器3次起降。不過，疫情導致全球航班量大減，有駕駛員面臨檢定證快到期，卻沒航班可以飛的情況。

民航局空運組組長林俊良表示，90天內要完成同機型3次起降，也可以使用模擬機，不過，也有某些機型模擬機國內沒有，因此在以安全為前提下，若機師真的無法依規定在期限內完成檢定規定，若經審查通過，同意展延執照效期3個月，若疫情持續，也不排除再放寬可二度展延。

▲華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動,國籍航空。（圖／記者黃克翔攝））

▲民航局強調，必須要通過審查才同意放寬檢定證效期。（圖／記者黃克翔攝）

林俊良說，國內無模擬機會受到影響的機型，包含華信ERJ190以及普通航空業的商務專機，如灣流650等，另外，雖然華航、長榮機隊在國內都有模擬機，但法規也規定機長的檢定不能用模擬機取代，因此華航737-800機隊、長榮A321機隊等，停飛達8、9成以上，也會受到影響。

民航局初期評估，以國外華航、長榮外籍機師受影響人數最多，因為在國外回不來，約有200-300位，另外，商務專機也有20多位。不過民航局強調，雖然同意經審查通過可以展延檢定證效期，但飛機駕駛員實際上的起降非常重要，3個月沒起降已經會不太熟悉，時間若拉長到6個月會更糟，因此，為確保飛航安全，一定是要有實質困難的才會展延，也希望航空公司有配套，以真飛機做相關基礎訓練取代。

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