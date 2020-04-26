罷韓投票防疫措施曝！發燒者設專屬圈票處　陳雄文：高市府已做好準備

▲高雄市三民區港西里里長補選，副市長陳雄文與陳朝建到場視察「高規格防疫措施」，強調罷韓投票當日會比照辦理。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市三民區港西里里長25日進行「補選投票」，其中高雄副市長、選委會主委陳雄文與中選會副主委陳朝建也有到場視察，投票場地採高規格防疫，且設有發燒者專屬的圈票處，對此，陳雄文表示「罷韓投開票日將採比照辦理」。

原本的港西里里長閩興傳因違反選罷法，遭判當選無效確定，港西里700多人25日於雄中活動中心辦理補選投票，陳雄文表示，此次補選非常重視防疫工作，投票所依照規定，「戶外排隊間距至少1公尺、室內1.5公尺」，而投票民眾須全程戴上口罩；另外指出，保障身體不適者也能行使投票權，現場特別設有專屬圈票區，若有人使用會各區域會「每小時消毒一次」。

陳雄文提到，6月6日罷韓投票將同樣採取此次高規格防疫措施，而面對投票人數眾多可能會影響防疫？陳雄文則回應，目前高市府已做好準備，就過去投票經驗來看，雖然防疫過程會增加一些時間，但不至於影響。

民政局長曹桓榮今26日在記者會上也表示，罷韓投票遇上疫情，會比照此次里長補選，同樣採「高規格防疫措施」：一、民眾必須配戴口罩才能投票；二、投票所外設有1公尺社交距離動線；三、工作人員頭戴護目鏡並在入口處噴灑酒精消毒、量體溫；四、體溫過高超過37.5度者則會引導至專屬圈票區，事後通知衛生單位，每位民眾投票完立刻消毒；五、完成開票作業，隨即進行場地消毒作業。



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