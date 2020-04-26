今水氣增雨區曝光　「五一連假天氣」出爐

▲今上午8時雷達回波圖顯示，台灣上空附近有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（26日）東北季風稍增強，雲量偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。至於五一連假天氣如何？氣象專家吳德榮說，水氣略增，大氣不穩定度略提高。

氣象局指出，今溫度方面與25日相較變化不大，白天高溫北部及東北部約23至25度，有下雨時感受較涼，花東約26至28度，中南部可達29至32度，較為舒適溫暖；各地早晚仍涼，低溫約18至22度，應適時添加衣物以免受涼。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一東北季風稍增強，北部及東半部氣溫略微下降，其他地區仍較溫暖；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲偶見陽光的天氣。

氣象局預報，周二東北季風影響，各地早晚較涼，中南部日夜溫差大；水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周三之後東北季風減弱，氣溫回升；周三至周六水氣仍偏少，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區零星短暫陣雨，西半部平地為多雲到晴的天氣。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今雲層增多但結構鬆散，北部、東半部及中部山區有零星、微量降雨，北台仍偏涼，中南部白天微熱、早晚稍涼；周一天氣好轉中，清晨北部、東半部及中部山區仍有零星、微量降雨，上午水氣減少，逐漸轉晴，北台脫離濕涼天氣。



吳德榮指出，周二至周四連三天晴朗穩定，氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚稍涼；周五至周日水氣略增，大氣不穩定度略提高，天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多、山區有局部短暫陣雨的機率。