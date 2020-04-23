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4縣市大雨特報！全台連下2天「降雨熱區出爐」防10級強風　周五晨探最低溫

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示台灣上空水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨2天，4縣市大雨特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（23日）、周五受到華南雲雨區和東北季風影響，各地都有降雨機率，而中部以北和東北部有局部大雨發生機率；周五清晨將是這波冷空氣帶來的最低溫，北部空曠地區接近14度。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，今下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至5時半幾乎全台都有降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周五水氣一波波，北部、東半部有短暫陣雨，降雨比較持續，空檔比較少，且中部以北和東北部有局部大雨發生機率；中南部降雨比較局部，偶有陣雨或雷雨。

陳伊秀說，周五清晨是這波東北季風帶來的最低溫，但和今晨低溫沒差太多，北部約16度，空曠地區15度、接近14度，中南部和花東沒太大變化，約18到20度；這兩天高溫部分，北部、東北部約20度，但若下雨時間較長，約降到18、19度，中南部、台東沒下雨時較悶，還有約26到30度，花蓮約24、25度。

陳伊秀表示，周六、周日水氣減緩，東北季風也減弱，降雨侷限在迎風面北部、東半部，中南部山區雲多偶有局部降雨，但量不多；下周一到下周三另外一波東北季風影響，降雨以北東為主。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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