北北基宜大雨特報！雨彈攻擊再4天　北台濕涼14度　

▲受到東北季風及華南雲雨區東移影響，嘉義以北有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風及華南雲雨區東移影響，氣象局針對北北基宜發佈大雨特報。今晨最低溫出現在新北富貴角13.8度，氣象專家吳德榮透露，這波雨勢要持續到下週二才會結束。

今(24)日華南雲雨區持續影響，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區偶有局部短暫降雨，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續。下半天降雨將逐漸趨緩；氣溫方面，今晨北台灣低溫15、16度，其他低溫18-20度，白天氣溫北部及宜花高溫19-23度，整天有涼意，中南部及台東26-29度。

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▲北北基宜大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(24日)晨鋒面厚實雲系正在通過，伴隨較強降水回波，嘉義以北已有明顯降雨。最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天起中部以北及東半部仍有局部雨，南部山區局部短暫降雨的機率。北台灣濕涼微冷，應注意保暖；中部亦轉涼。

▲這波雨勢要持續到下週二。

最新模式模擬顯示，明(25)日西半部降雨減緩、北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略回升。空檔的時間不長，下週日、一(26、27日)水氣再增多，中部以北及東半部有局部雨；北台濕涼。下週二至週四(28至30日)受高氣壓影響，鋒面水氣帶南移至菲律賓東方海面並漸遠離，台灣多雨的型態結束；為晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚涼的天氣。