好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」　下周二連3天陽光露臉

▲把握今日好天氣，南部可達29度。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

今（25日）東北季風減弱，白天溫度略微回升，北部15至23度、南部18至29度，降雨現象也大幅減少，僅北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，仍要注意早晚溫差較大，且26日東北季風會增強，天氣再度轉涼。

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▲今（25日）東北季風減弱。（圖／中央氣象局）



中央氣象局預報員林定宜向《ETtoday新聞雲》指出，今天溫度比昨天再高一點，北部與宜花地區白天可達23至24度，中南部與台東為26度至30度，感受上比昨日舒適暖活，但清晨北部還是有可能降到17度，其他地區為18度至22度，早出晚歸要做好保暖。降雨方面，北部、東半部以及中南部山區仍有短暫降雨機率，其他地區則是多雲陰天。

林定宜表示，溫度回升只有今天一天，26日、27日東北季風又會增強，溫度略降1、2度，感受最明顯的是水氣增多，28日天氣則轉為穩定，有機會見到陽光，各地呈現多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，中南部同樣要注意日夜溫差大的情形。

▲降雨減少，把握今日好天氣。（圖／中央氣象局）



氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今晨台灣上空雲層已減少，迎風面仍有較多的低雲，中部山區降雨較明顯，北海岸、北部山區及東半部有很零星的降雨。今晨冷空氣減弱中，但稍有「輻射冷卻」的作用，氣溫僅比昨晨回升1、2度。

下週二（28日）受高氣壓影響，鋒面水氣帶遠離，濕涼多雨的天氣結束，下週二至週四（30日）連三天晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚偏涼，下週五（1日）水氣漸增，白天舒適微熱、午後山區有短暫陣雨的機率。