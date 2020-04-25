　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」　下周二連3天陽光露臉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

辣妹、夏天、熱褲、美女（圖／記者黃克翔攝）

▲把握今日好天氣，南部可達29度。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者黃可昀／綜合報導

今（25日）東北季風減弱，白天溫度略微回升，北部15至23度、南部18至29度，降雨現象也大幅減少，僅北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，仍要注意早晚溫差較大，且26日東北季風會增強，天氣再度轉涼。

▲▼4月25日天氣。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲今（25日）東北季風減弱。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員林定宜向《ETtoday新聞雲》指出，今天溫度比昨天再高一點，北部與宜花地區白天可達23至24度，中南部與台東為26度至30度，感受上比昨日舒適暖活，但清晨北部還是有可能降到17度，其他地區為18度至22度，早出晚歸要做好保暖。降雨方面，北部、東半部以及中南部山區仍有短暫降雨機率，其他地區則是多雲陰天。

林定宜表示，溫度回升只有今天一天，26日、27日東北季風又會增強，溫度略降1、2度，感受最明顯的是水氣增多，28日天氣則轉為穩定，有機會見到陽光，各地呈現多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，中南部同樣要注意日夜溫差大的情形。

▲▼4月25日天氣。（圖／中央氣象局）

▲降雨減少，把握今日好天氣。（圖／中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今晨台灣上空雲層已減少，迎風面仍有較多的低雲，中部山區降雨較明顯，北海岸、北部山區及東半部有很零星的降雨。今晨冷空氣減弱中，但稍有「輻射冷卻」的作用，氣溫僅比昨晨回升1、2度。

下週二（28日）受高氣壓影響，鋒面水氣帶遠離，濕涼多雨的天氣結束，下週二至週四（30日）連三天晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚偏涼，下週五（1日）水氣漸增，白天舒適微熱、午後山區有短暫陣雨的機率。

ET快訊
法媒批中國「謊言欺瞞世界」　揭武漢死亡神祕數字：還真巧啊
郭采潔暴怒！忍10年又捲入羅志祥情變　深夜20字聲明準備開告
站旁邊講電話！國道警壓制失控男「0作用」　學長下場曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

【防疫第一線】新冠肺炎來了！　「胸腔醫新手爸」睡醫院一週不敢回家

磐石艦疫情「關鍵日揭曉」　陳時中籲別恐慌：有問題面對處理它

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」　下周二連3天陽光露臉

從臉書實習生變副總！她分享4途徑成為「不踩雷主管」

影／林榮基睡書店承認「無家可歸」　髮上紅漆仍在⋯憂心「下一次台灣人會不會受傷？」

台灣重症10例用呼吸器、3例葉克膜　指揮中心公布數據「為他們加油」

還有一波冷空氣！下周2變天　彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

挖「傳染性病事件」羅志祥經典回應扯出2女星！女主持人驚呆：他邏輯怎麼了

德國衛生部長感謝台灣　致陳時中親筆簽名信...全文翻譯曝光

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

《康熙》柏翰求婚10年女友成功！　錄下100次「妳願意嫁給我嗎」

【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

【防疫第一線】新冠肺炎來了！　「胸腔醫新手爸」睡醫院一週不敢回家

磐石艦疫情「關鍵日揭曉」　陳時中籲別恐慌：有問題面對處理它

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」　下周二連3天陽光露臉

從臉書實習生變副總！她分享4途徑成為「不踩雷主管」

影／林榮基睡書店承認「無家可歸」　髮上紅漆仍在⋯憂心「下一次台灣人會不會受傷？」

台灣重症10例用呼吸器、3例葉克膜　指揮中心公布數據「為他們加油」

還有一波冷空氣！下周2變天　彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

挖「傳染性病事件」羅志祥經典回應扯出2女星！女主持人驚呆：他邏輯怎麼了

德國衛生部長感謝台灣　致陳時中親筆簽名信...全文翻譯曝光

台灣保時捷第一季銷售成長近7成　疫情期間新車依舊夯到翻

川普回應「消毒劑注體內」驚世療法！大嘆無奈：只是想看有什麼反應

【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

蔡詩芸戴花卉飾品散發慈母光　無限扭結設計也能討好媽媽

印地安人承諾多數員工支薪至6月底　其餘球團打算跟進

媽獄中寫信求助「怕她不測」！警溝中拉出方形水泥塊…鑿開見4歲女童屍

唱完KTV直奔旅館！工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

出道11天韓團現身　數十人為拍照全湧上「熱到口罩下拉緊貼」網傻眼

劇組男「時間管理」潛入性侵妙齡女　媽媽愛打牌惹禍！幸福家庭破碎

大聯盟急於復賽很危險　權威名醫警告：球員會受傷

乾洗店烘衣機噴「火焰瀑布」 男雙手二度灼傷送醫

生活熱門新聞

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

台鐵車長二採　住院中

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

德衛生部長感謝台灣　致陳時中親簽信

台灣重症10例用呼吸器　指揮中心公布數據

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

林榮基髮上紅漆仍在⋯睡書店「無家可歸」

台灣能否過關？陳時中曝關鍵時間點

從臉書實習生變副總　4方法成為不踩雷主管

羅志祥約砲連累　網哀嚎：老婆逼交第2支手機

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」

「瑞德西韋」傳臨床試驗失敗　藥廠聲明

更多熱門

相關新聞

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

中央氣象局表示，東北季風減弱，氣溫回升，25日短暫回暖，北東高溫回到23度，其他地區也都有26度以上，清晨仍涼，北東低溫僅約17度，預估26日（周日）又有一波東北季風稍增強。天氣風險公司總經理彭啟明也分析，28日（下周二）之後改吹東風，逐步回溫且持續一段時間，但仍有變數，要注意未來北邊鋒面發展及低壓擾動是不是可能發展成颱風都要觀察。

北北基宜大雨特報　北台濕涼14度　

北北基宜大雨特報　北台濕涼14度　

下探14°C！北台灣今夜至明晨最冷

下探14°C！北台灣今夜至明晨最冷

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

明後2天全台有雨！「2地區」雨最大

明後2天全台有雨！「2地區」雨最大

關鍵字：

氣象天氣

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

快訊／周揚青直接點名愷樂！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

周揚青發文砲轟羅志祥！Hebe說話了

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

台鐵車長二採　住院中

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面