低溫下探14°C！北台灣今夜至明晨最冷　再下一天雨...周末各地天氣曝

▲今晚至明天清晨間，是這波冷空氣影響最明顯的時間，北台灣低溫14至16度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

這波冷空氣最冷時刻到！氣象局表示，今晚至明天（24日）清晨間，是這波冷空氣影響最明顯的時間，北台灣低溫14至16度。不過，周六、日東北季風減弱，僅剩北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部恢復多雲偶見陽光。

氣象局表示，周五（24日）清晨是這波東北季風影響最明顯的時候，北台灣低溫僅14至16度，中部及花蓮17、18度，南部及台東18至20度，且北台灣是屬於整天偏涼的天氣型態，高溫僅17至19度。

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▲明天北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

華南雲雨區東移，水氣偏多，明天北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地雲多，若水氣多也有下雨可能性，中部以北及東北部地區並有局部大雨出現的機率。

周六、周日（25、26日）東北季風減弱，氣溫稍回升；北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有下些局部短暫陣雨的機率，中南部平地為多雲偶見陽光的天氣。

▲下波變天時間點落在下周一，東北季風又增加，屆時北台灣又轉濕涼。（圖／記者屠惠剛攝）

下周一（27日）東北季風稍增強，下周二、下周三（28、29日）東北季風影響，北台灣氣溫有下降趨勢，中南部及花東早晚也有涼意；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。