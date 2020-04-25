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還有一波冷空氣！下周2變天　彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲短暫回暖一天，還有一波冷空氣南下 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，東北季風減弱，氣溫回升，25日短暫回暖，北東高溫回到23度，其他地區也都有26度以上，清晨仍涼，北東低溫僅約17度，預估26日（周日）又有一波東北季風稍增強。天氣風險公司總經理彭啟明也分析，28日（下周二）之後改吹東風，逐步回溫且持續一段時間，但仍有變數，要注意未來北邊鋒面發展及低壓擾動是不是可能發展成颱風都要觀察。

氣象局預報，25日東北季風減弱，氣溫回升，北部及宜花白天高溫回升至23、24度，中南部及台東高溫為26至30度，感受較為舒適溫暖，但清晨還是較涼，北部及東北部低溫約17度，其他地區19至21度；降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲雨終於暫停！下周三之後漸漸回溫。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，26、27日（周日、下周一）東北季風稍增強，北部、東北部氣溫略微下降，且有局部短暫陣雨，中南部山區也有機率降雨，平地則為多雲偶見陽光的天氣。28日（下周二）東北季風影響，各地早晚較涼，中南部日夜溫差大，因水氣明顯減少，各地大多多雲到晴。

預估29日（下周三）之後東北季風減弱，氣溫回升，一直到5月1日（下周五）水氣仍偏少，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區零星短暫陣雨，西半部平地為多雲到晴的天氣。

彭啟明則分析，27、28日東北風稍微增強一點點，大概1、2度的差別，北部比較明顯，中南部則相對穩定，29日起逐步緩回溫，且會持續一短時間，但還有變動空間，因為台灣上空有兩種雲系：低層、高層，配合東北風感覺涼涼冷冷，尤其迎風面東北角還會下點雨。

彭啟明指出，整個環境來看，大致上水氣在減少當中，26日會零星下雨，空檔時間增多，中南部持續穩定，28、29日以後改吹東風，逐日回溫，但回升速度不快，一直到5月1日還有變數，可能有鋒面在北邊發展，或偏南風及有低壓擾動發展趨勢，是否成颱有待觀察。

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