【防疫科技戰5】北榮超前部署有溫度　門診陪病者也能快速通關

▲台北榮總醫企部主任李偉強。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／專題報導

推出醫療探病系統的同日，台北榮總亦同步推出「住院預約陪病系統」，4月8日在推出「門診預約病人簡訊快速通關」，4月20日又相繼推出「門診陪病者預約快速通關。」

李偉強說明，台北榮總每天門診量約在6000至9000人次，隨著奧捷旅遊團夫婦解除隔離後才確診，指揮中心也緊縮防疫網，宣布居家隔離、檢疫者，在期滿後仍需自主健康管理7天，為了避免患者一隔離期滿就衝醫院進行其他檢查，北榮4月8日便針對隔日約診病人先查詢國外旅遊史，並針對合格者發出通關簡訊，若為隔離者，則會致電請其改日再來。

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不過，簡訊快速通關方便了病人，卻沒照顧到門診陪病者。由於台北榮總病患偏高齡，許多都需要子女或外籍看護攙扶就醫，李偉強在醫院門口觀察，發現有些病患被放行後，仍須在門口等待陪同就醫者過卡查驗，有時甚至要等上10餘分鐘，因此於4月20日再推出陪同就醫者線上檢查旅遊史，減少入院互相等候時間。

▲北榮20起也可讓門診陪病者以簡訊方式快速通關。（圖／台北榮總提供）

「我們已經聽到很多病人反應『期待簡訊到來』。」李偉強笑道，自己在醫院工作了20~30年，「最有親近感的就是這幾個月」，因為科技雖然冰冷，但卻也能讓民眾了解，醫院有風險，會把風險帶給最摯愛的親人或朋友，而透過系統設下的層層限制，也是在嚴峻防疫下透出的些許溫度。

「疫情有一天會結束，但機制會留下。」李偉強表示，北榮的科技醫療已發展多時，此次疫情則是讓醫病運用再上層樓，未來北榮也會持續扮演醫療科技領頭羊，繼續打破冰冷成見，推出更多具有溫度的便民系統。



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