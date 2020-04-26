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【防疫科技戰1】探病政策大轉彎　北榮醫企部主任回憶「驚險3小時」

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▲指揮中心禁探病，北榮排隊情況。（圖／李偉強提供）

▲指揮中心4月2日宣佈禁探病，北榮網開一面開放當日入內，並緊急設置告示立牌。（圖／李偉強提供）

記者嚴云岑／專題報導

新冠肺炎爆發4月餘，隨著境外移入趨緩，全民也暫時放下緊繃神經，迎接期盼已久的清明連假。就在連假開始的第一天，台北榮總醫務企管部主任李偉強卻不敢鬆懈，自下午2時起，便緊盯中央流行疫情指揮中心記者會直播，當指揮官陳時中一宣布，「即起所有醫院禁止探病」，他馬上從椅子上彈起，召集資訊團隊衝回醫院，向晚間6點的探病家屬宣布禁令。

不讓他心急的，不是4月1日才推出的「預約探病APP」還沒正式上路就遭腰斬，而是眼前800多位探病家屬，有人遠從中、南部上來。讓探病，有悖指揮中心指示；不讓進，卻顯得醫院不通情理。

請繼續往下閱讀...

晚間5點，家屬陸續來到台北榮總中正樓門口，開始進行TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚）等檢查，李偉強與護理部主任明金蓮、醫療事務組組長簡淑芬等人都已在門口待命。排隊紅龍緊急架設新的告示牌，提醒患者：明天就不能探病了。

▲指揮中心禁探病，北榮排隊情況。（圖／李偉強提供）

▲在禁令下達前，每日探病人數約在800人左右。（圖／李偉強提供）

新政策與告示牌，果不其然逼出家屬的眼淚。儘管院方網開一面，決定維持4月2日晚間6時至7時的探病，但有仍婦人哭道，「我爸就在ICU（加護病房），你以後不讓我探病，有什麼狀況怎麼辦？」

家屬的悲傷與焦慮，成了資訊團隊加班的動力，在衛福部清楚規範探病原則後，資訊團隊在清明連假期間，便針對APP「大動刀」，將原本的預約探病系統更改為「醫療探病系統」，由院方針對有需要的病患家屬，主動發出授權碼，家屬完成認證後才能入院。如此一來，不僅讓探病者身份把關更加落實，也讓北榮從疫情爆發以來就推出的科技防疫，多了一份人道的溫馨。

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