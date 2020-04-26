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【防疫科技戰4】全面預約探病APP遭腰斬　資訊團隊改推「歐八碼」

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▲北榮科技防疫戰 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北榮總護理團隊秀出陪病與醫療探病專屬貼紙。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／專題報導

4月2日是清明連假第一天，指揮中心已率先推出「社交距離」因應出遊潮，但4月1日晚間與4月2日一早，墾丁大街等各大景點仍出現爆量人潮，人群聚集加上當時還有6名本土個案感染源未明，終於讓指揮官陳時中在記者會上表態「全面禁止探病」，更提到，「萬一有社區感染源進到醫院，引發院內感染，就麻煩了。」

指揮中心禁令一下，也讓原訂在4月6日推出全面探病預約制的兩大醫院龍頭亂了套，台大醫院在禁令發布時，已過了探病時間，影響不大；台北榮總的探病則是在晚上6點才開始，於是便有了醫護人員衝回醫院那一幕，在家屬的眼淚與怨聲下，結束探病禁令的第一天。

請繼續往下閱讀...

「政府的對策，對病人影響很大。」護理部副主任洪世欣回憶起政策轉彎那天，感嘆道。當防疫巨輪急遽轉彎，病人與家屬被後座力衝擊得猝不及防，給予民眾一條「可行之路」，成了醫療團隊的首要目標。

▲全面預約探病APP遭腰斬　資訊團隊改推「歐八碼」。（圖／台北榮總提供）

▲全面預約探病因禁令中斷，台北榮總轉推醫療探病，須取得「歐八碼」才能來院。（圖／台北榮總提供）

4月2日晚間，衛福部醫事司司長石崇良宣布，禁止探病政策的三項例外：病情說明、簽同意書、重大醫療處置需要陪伴。北榮資訊室工程師房俊傑，也利用3天假期緊急將原本的預約探病系統修改為「醫療探病系統」，當醫療團隊認為有解釋病情、重大醫療處置需要，便會由護理團隊聯絡家屬，並發放8碼授權碼，讓家屬在系統上登錄，到院後也會發放專屬「陪伴證」，協助辨識身份。

「我們都戲稱這組授權碼為『歐八碼』。」護理部主任明金蓮笑著解釋，在醫療探病系統推出後，醫療團隊通知家屬的流程並未改變，只是在打電話通知家屬後，以簡訊寄發8位數專屬代碼。新政策推行至今，每天約有200多組家屬完成登錄。

▼台北榮總科技防疫由醫企部、護理部與資訊部共同推動。（圖／記者嚴云岑攝）

▲北榮科技防疫戰 。（圖／記者嚴云岑攝）

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