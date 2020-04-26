所有婦女都該驗孕？台醫神比喻「普篩就像驗孕」…網呼：貼切又易懂太神啦！

▲醫師田知學一名醫界朋友針對普篩將神比喻驗孕。（圖／截自田知學粉絲專頁）

記者簡仲豪／綜合報導

自新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球蔓延以來，民眾人心惶惶，尤其近日海軍敦睦艦隊磐石艦有確診官兵在無症狀情況下與不少民眾接觸，使大眾更加驚慌，因此「是否普篩」成為大眾討論的熱點之一。對此，急診科醫師田知學在粉專《布農Doc 田知學》上發文表示，一位醫界朋友將普篩神比喻成「驗孕」，藉此告訴民眾普篩的非必要性。

田知學的文章內將「普篩和驗孕」做出下列7點神比喻：

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1. 太早驗驗不出來（剛嘿休完第二天就驗？驗得到嗎？）

2. 買太陽春試紙也驗不出來（偽陰性）

3. 沒接觸史（沒嘿休）幹嘛驗

4. 都已經有害喜（肺炎），就直接掃超音波（RT-PCR) 還普篩什麼

5. 小孩都生了（已經痊癒有抗體），這時候驗孕（普篩）是陰性但不能代表沒懷孕過啊（所以張上淳教授才說驗抗體）

6. 驗孕一次陰性，不代表永遠不會懷孕啊。

7. 避孕（防護、防疫）措施做得不嚴謹，各大婦產科診所塞爆懷孕求助的人，這時候連美式綜合醫院還有韓式整形外科都決定讓所有孕齡婦女驗孕。

文章一發出後，立刻吸引大批網友留言表示「比喻好貼切！」、「好淺顯易懂的比喻！」、「幽默又易懂，真的太神啦！」等讚嘆的言論。