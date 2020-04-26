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【防疫科技戰3】憂陪病文化成防疫破口　預約探病APP接誕生

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▲指揮中心禁探病，北榮排隊情況。（圖／李偉強提供）

▲指揮中心4月2日宣布全面禁止探病，台北榮總晚上5時許排隊情況。（圖／李偉強提供）

記者嚴云岑／專題報導

台北榮總的科技防疫，始於院內管理，但隨著疫情的推演，更逐漸「外擴」。3月初全球疫情大爆發，旅外國人紛紛返台，境外移入個案每天也出現10人以上的增長。台北榮總醫企部主任李偉強回憶，在看到逐日增加的病患，他想到台灣長久以來的陪病文化，心中警報大響。

「以前醫院是開放空間，誰來探病都不知道；疫情爆發後，雖然各病房已在護理站外設置紅外線體溫量測儀，進到病房前，還需要查核身份，護理同仁是第一線接觸者，溝通也遇到不少衝突。」李偉強說，「因此，我們先訂出探病時間限制，再推出預約APP，透過科技篩選，幫護理同仁多一層把關。」

請繼續往下閱讀...

台北榮總共有3000張病床，長住病患約在2700至2800人之間，每日探病人次約在800至1000人次不等。李偉強表示，為了讓家屬無需請假到院，北榮自3月9日起，將每日一小時的探病時間限制在晚間6時到7時之間，同日預約探病APP也同步上線，入院前先填寫個人資料、TOCC者，得以免排隊快速入院，但未具強制性。

時間堆移到3月底，隨著境外移入人數達到高峰，各縣市也陸續推出「探病禁令」，但台北市卻遲遲未跟進。看著日漸增加的境外移入個案，台北榮總決定先「自救」，4月1日發布消息，規定4月6日起全面預約探病，APP也跟進改版，但清明連假爆量的出遊潮，也讓原訂計畫大轉彎。

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