護目鏡熱到起霧！護理師飆汗守前線…見眼前「最美景象」淚：一起守護台灣

▲護理師堅守第一線，全身穿著防護衣、頂著烈日為病人篩檢。（示意圖／截自白永嘉醫師粉專）

文／護理長李溶菁

猶憶17年前臺灣歷經SARS肆虐，導致346名確診病例、73人死亡、和平醫院封院及第一線的醫護人員為了盡力救治病人，有7名不幸感染殉職，令人非常痛心，這場戰役的景象仍浮現在腦海。

2019年末中國武漢爆發新冠肺炎（Covid-19）的大規模疫情，引起全球恐慌，農曆春節前，臺灣出現首例確診個案，整個急診室有如童話故事『仙履奇緣』一樣，戶外型發燒篩檢站、看診動線、人力安排、物資分配，相關的應變措施一夕到位，也不定時召開會議，隨時掌握最新疫情，以便即刻應變，為了應付這場防疫之戰。

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急診是醫院最先接觸新冠肺炎（Covid-19）個案的地點，為了應付這場防疫之戰於醫院出入口、急診等區域設有就醫民眾與陪病者的防疫機制，如紅外線體溫監測、發燒篩檢站等設置，急診室入口立即裝設國際等級的紅外線體溫監測儀加強疫情監測，並增加一名穿戴全套防疫裝備之檢傷人員，於急診入口先口頭詢問相關主訴及旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）及是否群聚（cluster）等資料；若發現疑似個案，立即安排就診動線與分流看診區域。不論是設備、物資或人力，感受到醫院長官對防疫的重視及支持，提供醫護人員安全有保障的工作環境。

▲嚴防新冠病毒，院內所有人一條心堅守第一線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

就在全國醫護正繃緊神經防疫時，網路上竟瘋傳本院封院訊息，這樣的行為不但造成民眾就醫的恐慌，醫院聲譽更受到極大的影響。副院長第一時間親臨線上澄清之外，更是針對違反傳染病防治法部分提出告訴，呼籲民眾並安撫同仁在執行防疫措施上，絕對採取高標準嚴謹的態度，全面做到滴水不漏，讓醫護人員及民眾安心。

梧棲季風是出了名，便吹拂狂掃整個梧棲，一點都不會輸給「風城新竹」。在這次的防疫期間，看著同仁們輪流穿戴防疫裝備站在急診室門口，秉持『共體時艱』的理念，我也跟著輪班站上前線，風大的時候，下了站哨班，自己彷彿置身大浪中的小船，載浮載陳搖搖晃晃，天氣炎熱時恍如置身在沙漠地區，汗流浹背連護目鏡熱到起霧了，部屬從未向我抱怨或索討任何獎勵，因為她們背負著責任及使命感，我眼前看到一幅「最美的景象」是第一線抗疫醫護人員彼此互相加油打氣，一起守護著臺灣。

衛生福利部陳時中部長曾說過：「病毒是兵分兩路而來，生理病毒是對身體，而心理則造成恐懼、排斥對抗。」這句話讓我記憶猶新。疫情持續延燒，全球各國嚴陣以待，為了疫情來自各界的關心和支持，不論是餐點的提供、飲料的優惠、保健食品的捐贈、及護手霜的贈送等，甚至還有小學生的溫馨卡片，溫暖了醫院每個角落，讓所有一線防疫人員也能感受到最溫暖的鼓勵。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登