　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護目鏡熱到起霧！護理師飆汗守前線…見眼前「最美景象」淚：一起守護台灣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

數小時忍渴憋尿！護理師全配「悶到全身濕」…遭嗆：太陽這麼大，還要我等多久。（圖／截自白永嘉醫師粉專）

▲護理師堅守第一線，全身穿著防護衣、頂著烈日為病人篩檢。（示意圖／截自白永嘉醫師粉專）

文／護理長李溶菁

猶憶17年前臺灣歷經SARS肆虐，導致346名確診病例、73人死亡、和平醫院封院及第一線的醫護人員為了盡力救治病人，有7名不幸感染殉職，令人非常痛心，這場戰役的景象仍浮現在腦海。

2019年末中國武漢爆發新冠肺炎（Covid-19）的大規模疫情，引起全球恐慌，農曆春節前，臺灣出現首例確診個案，整個急診室有如童話故事『仙履奇緣』一樣，戶外型發燒篩檢站、看診動線、人力安排、物資分配，相關的應變措施一夕到位，也不定時召開會議，隨時掌握最新疫情，以便即刻應變，為了應付這場防疫之戰。

請繼續往下閱讀...

急診是醫院最先接觸新冠肺炎（Covid-19）個案的地點，為了應付這場防疫之戰於醫院出入口、急診等區域設有就醫民眾與陪病者的防疫機制，如紅外線體溫監測、發燒篩檢站等設置，急診室入口立即裝設國際等級的紅外線體溫監測儀加強疫情監測，並增加一名穿戴全套防疫裝備之檢傷人員，於急診入口先口頭詢問相關主訴及旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）及是否群聚（cluster）等資料；若發現疑似個案，立即安排就診動線與分流看診區域。不論是設備、物資或人力，感受到醫院長官對防疫的重視及支持，提供醫護人員安全有保障的工作環境。

▲桃園市衛生局指出，6日起落實陪病者與探病管制措施，探病者採實名登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲嚴防新冠病毒，院內所有人一條心堅守第一線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

就在全國醫護正繃緊神經防疫時，網路上竟瘋傳本院封院訊息，這樣的行為不但造成民眾就醫的恐慌，醫院聲譽更受到極大的影響。副院長第一時間親臨線上澄清之外，更是針對違反傳染病防治法部分提出告訴，呼籲民眾並安撫同仁在執行防疫措施上，絕對採取高標準嚴謹的態度，全面做到滴水不漏，讓醫護人員及民眾安心。

梧棲季風是出了名，便吹拂狂掃整個梧棲，一點都不會輸給「風城新竹」。在這次的防疫期間，看著同仁們輪流穿戴防疫裝備站在急診室門口，秉持『共體時艱』的理念，我也跟著輪班站上前線，風大的時候，下了站哨班，自己彷彿置身大浪中的小船，載浮載陳搖搖晃晃，天氣炎熱時恍如置身在沙漠地區，汗流浹背連護目鏡熱到起霧了，部屬從未向我抱怨或索討任何獎勵，因為她們背負著責任及使命感，我眼前看到一幅「最美的景象」是第一線抗疫醫護人員彼此互相加油打氣，一起守護著臺灣。

衛生福利部陳時中部長曾說過：「病毒是兵分兩路而來，生理病毒是對身體，而心理則造成恐懼、排斥對抗。」這句話讓我記憶猶新。疫情持續延燒，全球各國嚴陣以待，為了疫情來自各界的關心和支持，不論是餐點的提供、飲料的優惠、保健食品的捐贈、及護手霜的贈送等，甚至還有小學生的溫馨卡片，溫暖了醫院每個角落，讓所有一線防疫人員也能感受到最溫暖的鼓勵。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

ET快訊
快訊／林森北路錢櫃大樓失火！民眾奔逃嚇壞：很多唱歌的人還沒出
愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了
愷樂自誇4優點贏周揚青！被逼問「所以她只是漂亮？」下秒反應有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「愛的距離好難拿捏」！急診醫忍痛拒絕兒熱情討抱…網大讚「暖心爸爸」

【防疫科技戰4】全面預約探病APP遭腰斬　資訊團隊改推「歐八碼」

護目鏡熱到起霧！護理師飆汗守前線…見眼前「最美景象」淚：一起守護台灣

快訊／25日新增1例確診...身分確認「艦隊實習生」在高雄！一採陰二採陽

受小豬事件波及…廣大男性「突被女友翻手機」！　網：夠信任根本懶得看

【防疫科技戰3】憂陪病文化成防疫破口　預約探病APP接誕生

【防疫科技戰2】北榮資訊整合系統「最早推」　全因院長一句話

女嬰出生27天確診「病毒量是媽媽100倍」　醫：換尿布要防止病毒傳播

因疫情「怕去大醫院」　重症醫曝「近期可怕現象」：血淋淋例子太多

影／今水氣增雨區曝光　「五一連假天氣」出爐

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

國道警賣力壓制失控男「0作用」　學長晾旁邊講電話...完全不幫

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

「老婆要生了...」暖警霸氣開道！　車程縮至3分鐘順利守護新生命

菲律賓男居家隔離打造「帝王電動間」　 滿滿電玩、限定公仔！網：最棒避難所

「愛的距離好難拿捏」！急診醫忍痛拒絕兒熱情討抱…網大讚「暖心爸爸」

【防疫科技戰4】全面預約探病APP遭腰斬　資訊團隊改推「歐八碼」

護目鏡熱到起霧！護理師飆汗守前線…見眼前「最美景象」淚：一起守護台灣

快訊／25日新增1例確診...身分確認「艦隊實習生」在高雄！一採陰二採陽

受小豬事件波及…廣大男性「突被女友翻手機」！　網：夠信任根本懶得看

【防疫科技戰3】憂陪病文化成防疫破口　預約探病APP接誕生

【防疫科技戰2】北榮資訊整合系統「最早推」　全因院長一句話

女嬰出生27天確診「病毒量是媽媽100倍」　醫：換尿布要防止病毒傳播

因疫情「怕去大醫院」　重症醫曝「近期可怕現象」：血淋淋例子太多

影／今水氣增雨區曝光　「五一連假天氣」出爐

「愛的距離好難拿捏」！急診醫忍痛拒絕兒熱情討抱…網大讚「暖心爸爸」

喊全國第一「春安演習」被打臉！韓國瑜改叫「平安演習」：故意扭曲是不公平的

孫興慜軍訓期小平頭照曝光　穿紅色運動服將接受地獄式訓練

簡嫚書拍哭戲…導演不能喊卡！店貓趁機吃烤魚全笑翻

快訊／林森錢櫃大樓起火！民眾窗邊揮手待救　他驚曝：還有很多唱歌的人沒出來

夏日驅什麼？焦蟲症3階段臨床症狀　一旦受感染恐終身帶原

中職／味全龍未來王牌　徐若熙手肘確定動刀

速霸陸Impreza、XV在台召回3,000台　恐有機油、煞車油洩漏風險

蔡英文520就職演說影響兩岸？　沈富雄點出4大關鍵

【防疫科技戰4】全面預約探病APP遭腰斬　資訊團隊改推「歐八碼」

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

生活熱門新聞

她揭陳時中另外一面！一句話展高度

「學弟撐住」瘋傳　國道警：丟臉

今水氣增雨區曝光　「五一連假天氣」出爐

醫師聽到普篩就爆氣　蒼藍鴿：有症狀都篩不出來

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

因疫情怕去大醫院　醫曝「近期可怕現象」

「反對無腦亂篩」　醫：醫療人員就是沒半張鬼牌啊！

「卜出艮卦」她曝羅志祥慘炸：不能再前進

女嬰出生27天確診！　醫：病毒量是媽媽100倍

從寶可夢認清：先成為大人才長大

中年婦女列超強分工：只有滾床自己做不了

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

社區、醫護擴大通報採檢　張上淳揭結果

羅志祥「一支錶能買一棟房」稀有行頭曝光

更多熱門

相關新聞

六都防疫滿意度：黃偉哲奪冠、韓國瑜墊底

六都防疫滿意度：黃偉哲奪冠、韓國瑜墊底

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，不過台灣的防疫工作備受國際肯定，但六都市長在防疫的表現上，近期也開始被關注。根據「QuickseeK」的網路輿情調查顯示，好感度方面，台南市奪冠，其次為新北市，墊底的則是高雄市。

即／25日新增確診　身分確認在高雄

即／25日新增確診　身分確認在高雄

義大利「空汙粒子中發現新冠病毒」

義大利「空汙粒子中發現新冠病毒」

6月3站鑽石聯賽宣布全部延期

6月3站鑽石聯賽宣布全部延期

習近平陝西行釋放「2大訊號」

習近平陝西行釋放「2大訊號」

關鍵字：

護理公會全聯會護理師新冠肺炎疫情抗疫ET醫護加油急診室

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

「我找不到手指」　強尼戴普遭前妻斷指音檔曝

肌肉男星拍A片！月收入破百萬

羅志祥、周揚青「劇本結局是會復合」！美女作家大膽發言

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

金正恩若身亡　軍事專家：南北韓將統一

少女百貨公司跳樓亡！民眾竟鼓掌了

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

金正恩暴胖40kg！奢華菜單成害命關鍵

更多

最夯影音

更多
羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！
白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面