台鐵發燒車長「接觸染疫官兵前」就咳嗽！未確診暫不匡列接觸者

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者李宜秦／台北報導

台鐵高雄運務段車長16日與確診磐石艦隊官兵同時上屏東某健身房，一採陰性後，昨日傳出有發燒、肺浸潤症狀，已進行二採並留院觀察。中央流行疫情指揮中心今日宣佈，二採報告下午出爐、明日公布。指揮中心發言人莊人祥表示，該員在4/8就有咳嗽、有痰的狀況，因此還需釐清他的病況是原有的，還是接觸後才發生。

交通部台鐵局表示，高雄運務段車長於4月16日曾和敦睦艦隊確診者同在一健身房運動，4月20日被通知做篩檢，4月22日檢測陰性，昨(4/24)日至醫院做第二次篩檢，尚待檢驗結果。台鐵產業工會表示，該員因發燒38度且肺部有些許浸潤現象，目前被留置醫院。

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台鐵產工表示，目前已知該名台鐵車長4/17例假，4/19便乘709次莒光號至台東，4/20值乘貨物列車至潮州，4/21即停班請其居家自主管理，期間接觸2名車長，2名軍方押運人員，於加祿站調車時進入行車室休息。

莊人祥表示，列車長目前只是接觸者，他4/16曾上健身房，不過他在4/8就有咳嗽跟有痰，目前X光照出來有肺浸潤，但需要釐清是之前的疾病，還是接觸後出現的症狀。

莊人祥表示，該員4/20有自行去診所就醫採檢，一採陰性，4/21都在家中等結果，4/22又被告知需要隔離，所以才4/21起就沒上班，他的相關接觸者要等他確診後，才會進行匡列。