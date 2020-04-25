「心痛男」送醫途中突癱軟　熱心警鳴笛護送…醫：是主動脈剝離　

記者陳凱力／新竹報導

竹北一名50多歲的張姓男子於家中突然發生心臟疼痛，他的女兒在送醫途中向鄰近派出所求救，經醫師診治，男子罹患的是病情危急的主動脈剝離，所幸及時就醫，才保住一命，事後女兒也對當天協助鳴笛護送的熱心員警表達感謝之意，目前男子仍於醫院治療中。





▲張女向鄰近派出所求救。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



張姓男子19日早晨突然在家中感到身體不適，其女兒見父親不斷摀胸、疼痛難耐，趕緊騎著摩托車載著父親前往新竹台大醫院掛急診，沒想到才在半路上，坐在後座的父親就因為疼痛難耐，幾乎要從車上癱軟下去，女兒心急如焚，突靈機一動，趕緊到一旁的竹北派出所請警方幫忙。

張女直衝派出所值班櫃台，簡短說明事情經過並請求員警協助送醫，值班警員韓峻城見張男表情痛苦難堪、情況緊急，為爭取黃金救命時間，立刻協助張女攙扶父親坐上警車，一路鳴笛、按喇叭直奔醫院，10分車程，不到3分鐘時間即抵達醫院。

▲值班警員韓峻城見張男表情痛苦難堪、情況緊急，為爭取黃金救命時間，立刻協助張女攙扶父親坐上警車。

韓員與張女合力將張男送進最近的中醫大竹北附醫急診室，經醫師檢查判定為主動脈剝離，病情險峻，所幸及時送醫，才險保住一命。事後張女也感謝當日竹北警方一路鳴笛幫忙護送，保住父親寶貴生命。

►0廚藝必備好神器

►竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑 她氣壞抱緊：不准走



►癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」 4天後…妻已成袋屍



►開門見「全裸大姐姐」睡國三兒身旁 母嚇傻…他：我們是真愛