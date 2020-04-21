新冠病毒不只攻擊肺！併發血栓問題　阻止血液流進心臟

▲新冠病毒可能會併發血栓問題。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

荷蘭團隊最新臨床研究發現，新冠病毒不只會攻擊人類的肺部，也會攻擊心臟、甚至，重症患者可能還會併發血栓問題，進而導致中風或是心臟方面的疾病，即使康復出院之後，也有可能出現血栓問題造成猝死。

根據美國《財經內幕》報導，荷蘭研究團隊針對184名住在加護病房的新冠肺炎患者進行追蹤調查，發現有約1/3的患者併發血栓問題，例如，有些人在肺部發現血塊，有些人在腿部也有發現，有些則出現在血管內，而這些血塊會讓血液無法流入體內，進而導致中風、心臟疾病或是腎臟疾病等症狀。

▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

在加護病房或是一般病房的患者中，出現血塊的狀況並不少見，患者通常需要靠呼吸器維持生命，這限制了患者的活動能力，然而保持靜止不動的狀態，會增加出現血塊的風險。紐約Northwell Health醫療系統血栓專家斯普羅普羅斯博士（Alex Spyropoulos）從臨床的經驗判斷，新冠病毒可能提升了患者併發血栓的風險。

目前還沒有出現治療新冠病毒的解藥，現階段主要有2個治療方案，第一種是使用稱為「肝素」（Heparin），是一種血液稀釋劑，可以防止患者併發血栓；第二種是使用血栓溶解藥物（blood clot-busting drugs），這類型的藥物通常用於治療中風。

斯普羅普羅斯博士擔心，輕症的新冠肺炎患者是否也會併發血栓問題，此外，患者出院之後，是否也會出現血栓造成猝死的可能。根據Northwell Health醫療系統先前的屍檢數據結果顯示，新冠患者康復出院後仍不幸死亡的病患，高達40%的死者出現心臟病或肺臟血栓的情形。