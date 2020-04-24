新iPhone SE與iPhone 8極度相似！實測揭多數零件可相容

▲iPhone 6至新一代iPhone一字排開，外型難辨。（圖／翻攝自YouTube／温州艾奥科技）

記者王曉敏／台北報導

新一代iPhone SE可說是一款「搭載A13處理器的iPhone 8」，兩者不僅外觀極度相似，經拆解後更發現內部配置也幾乎完全相同，配件也幾乎能夠相容。

中國大陸科技部落客艾奥科技蔣鎮磷日前於YouTube發布了iPhone SE「全球首拆」影片，並將之與iPhone 8做對比。蔣鎮磷表示，新一代iPhone SE除了CPU外基本沒有什麼升級，配置也差不多，除了後置鏡頭及電池連接不一樣，其他都與iPhone 8相同，且可以通用。

根據影片，iPhone SE外觀與iPhone 8相似度高，但iPhone SE的背板設計則更近似於iPhone 11系列，包括蘋果Logo挪到機身中央，底部的「iPhone」字樣也取消了。

拆開螢幕觀察內部，iPhone SE配置幾乎與iPhone 8一模一樣，包括電池等各個零件及其排列方式等，連蓋板也都是相同的。

▼iPhone SE與iPhone 8內部幾乎相同。（圖／翻攝自YouTube／温州艾奥科技）

經進一步實測，iPhone SE與iPhone 8零件相容性高，iPhone SE的螢幕與iPhone 8可相互通用，將iPhone 8螢幕連上iPhone SE後可正常使用。不過因iPhone SE的電池連接與iPhone 11系列相同，因此若要將iPhone 8主機板連上iPhone SE則需將電池替換為iPhone 8的電池才可使用。

接上iPhone 8主機板的iPhone SE基本上可正常運作，包括喇叭、震動及前置鏡頭等功能，但後置鏡頭及閃光燈則不相容，無法使用。

新一代iPhone SE已於今（24）日上市，64GB版本僅要價1.45萬元，被譽為「史上最便宜iPhone」。該機款邊框採用了圓弧的設計方式，回歸了Touch ID的實體按鍵，並支援無線充電，顏色選擇將有黑、白、訂製紅三色。