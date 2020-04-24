回憶17年前的今天和平醫院封院！陳時中：民眾連經過醫院前面的路都會怕

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

17年前的4月24日是和平醫院封院的日子，對於這17年來台灣所做的防疫準備，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中感性回應，如今台灣有了非常強的感染科醫師跟專家團隊，社會準備好了最完整的醫療照顧，人類跟病毒的戰爭一直存在，社會健全的人格素質，才是這場戰爭中非常重要的因素。

有媒體提問，17年前的今(24)日，正好是和平醫院因為SARS封院的日子，在這17年來，台灣獲得的防疫啟示是什麼？陳時中表示，病毒跟人類的戰爭一直都存在著，打這場戰爭非常重要的因素，除了有完善的醫療設備外，還有社會民眾的健全素質。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，台灣如今有了很強的感染科醫師、專家團隊，還有CDC防疫醫師採檢的機構，整體的醫療素質都有提高，可以在第一時間提供好的醫療照顧給確診的病患。但他也強調，其實更重要的是社會氛圍，他以第一位出院的確診台商為例，「沒有人想要得病」，呼籲需要社會的支持、不要獵巫，不造成對立，才能讓台灣將最後一道防線做好。

以當年SARS導致和平封院為例，陳時中回憶，當年民眾甚至連經過醫院前的路都會害怕，但其實病患及接觸者此時更需要心理的支持，才能讓他們安穩的待在家中，「人害怕孤獨時需要大家的支持」，強調獵巫對防疫沒有幫助，17年來台灣做了許多處備防疫的量能，至今已12天沒有出現本土案例，就是遇到問題後利用儲備的量能來進行處理，呼籲民眾不要在社會中引起恐慌。

▼台北市聯合醫院和平院區當年封院時，民眾連醫院前的道路都不敢經過。（圖／翻攝Google Maps）