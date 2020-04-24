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陸火星探測「天問一號」7月發射！首次就要完成「繞落巡」3任務

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▲▼中國大陸火星探測任務,模擬基地,想像圖。（圖／新華網）

▲大陸火星著陸器構想圖。（圖／新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸首次火星探測任務24日正式命名為「天問一號」，預計將於今年發射，並計劃第一次探測就要完成「火星環繞、火星表面降落、巡視探測」三大任務，以獲取最新的火星探測成果，深化人類對火星甚至太陽系的科學認知，推進比較行星學等重大問題研究。

大陸國家航天局總工程師葛小春表示，中國首次火星探測任務計劃今年實施發射，研製時間很緊迫，將通過一次發射，實現火星環繞、火星表面降落、巡視探測三大任務，「地球、火星距離遠，通訊延時大，行星空間環境複雜，火星表面地形地貌陌生，2年才有一次發射窗口，這對我們是一次全新的挑戰。」

▲▼中國大陸火星探測任務,模擬基地,想像圖。（圖／新華網）

由於地球和火星的相對位置在不斷變化中，為了讓探測器順利抵達火星，每26個月才有一次發射窗口，錯過了今年的發射窗口，下次就只能等到兩年多之後，因此，火星探測任務不僅時間緊迫，任務也繁重，同時還將面臨諸多未知的挑戰。

大陸航天科技集團五院火星探測器總體主任設計師王闖指出，這是中國首次實施火星探測任務，對火星的環境，特別是大氣，類似這些參數，是一無所知的，「所以相當於我們到了一個完全未知的一個環境，然後實施一個探測，這種難度可想而知。」

此外，大陸國家航天局先前也曾透露，火星探測器將於2020年7月由長征五號遙四火箭在海南文昌發射場發射，航行時長約10個月，於2021年抵達火星。

▼大陸火星探測任務飛控團隊。（圖／央視）

▲▼中國火星探測任務飛控團隊。（圖／翻攝央視）

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