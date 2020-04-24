陸首次火星探測任務命名「天問一號」　預計今年發射探測器

▲大陸火星著陸器構想圖。（圖／新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸首次火星探測任務名稱、任務標識24日在「中國航天日」上公布，大陸行星探測任務被命名為「天問（Tianwen）系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」，後續行星任務將依次編號。

據陸媒報導，大陸火星探測工程名稱和圖形標識從2016年8月23日開始向全球徵集，共收到提交工程名稱及圖形標識作品35912個，並透過網絡投票收到各地有效投票3278962張。

「天問」一詞源於屈原長詩《天問》，表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

▼行星探測任務標識。（圖／中國航天局）



象徵「攬星九天」的任務標識，展示了獨特字母「C」的形象，匯聚了中國行星探測（China）、國際合作精神（Cooperation）、深空探測進入太空的能力（C3）等多重含義，展現出中國航天開放合作的理念與態度。

按照計劃，大陸將在今年通過長征五號發射火星探測器，並通過一次發射實現火星環繞、著陸和巡視探測，在太陽系的八大行星中，火星與地球距離較近，探測器發射後，大約需要經過7個月左右的飛行抵達火星。

今年也是大陸首次以線上形式舉辦「中國航天日」活動，大陸國家航天局局長張克儉在啟動儀式上表示，50年前的今天，中國成功發射了第一顆人造地球衛星「東方紅一號」，50年來，在黨中央堅強領導下，廣大航天工作者牢記初心、攻堅克難，不畏艱險、不懼挑戰，走出一條獨具特色的自力更生、自主創新之路。

▼大陸火星探測任務飛控團隊。（圖／翻攝央視）

