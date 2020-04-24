　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸首次火星探測任務命名「天問一號」　預計今年發射探測器

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國大陸火星探測任務,模擬基地,想像圖。（圖／新華網）

▲大陸火星著陸器構想圖。（圖／新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸首次火星探測任務名稱、任務標識24日在「中國航天日」上公布，大陸行星探測任務被命名為「天問（Tianwen）系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」，後續行星任務將依次編號。

據陸媒報導，大陸火星探測工程名稱和圖形標識從2016年8月23日開始向全球徵集，共收到提交工程名稱及圖形標識作品35912個，並透過網絡投票收到各地有效投票3278962張。

「天問」一詞源於屈原長詩《天問》，表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

▼行星探測任務標識。（圖／中國航天局）

▲▼中國大陸行星探測任務。（圖／中國航天局）

象徵「攬星九天」的任務標識，展示了獨特字母「C」的形象，匯聚了中國行星探測（China）、國際合作精神（Cooperation）、深空探測進入太空的能力（C3）等多重含義，展現出中國航天開放合作的理念與態度。

按照計劃，大陸將在今年通過長征五號發射火星探測器，並通過一次發射實現火星環繞、著陸和巡視探測，在太陽系的八大行星中，火星與地球距離較近，探測器發射後，大約需要經過7個月左右的飛行抵達火星。

今年也是大陸首次以線上形式舉辦「中國航天日」活動，大陸國家航天局局長張克儉在啟動儀式上表示，50年前的今天，中國成功發射了第一顆人造地球衛星「東方紅一號」，50年來，在黨中央堅強領導下，廣大航天工作者牢記初心、攻堅克難，不畏艱險、不懼挑戰，走出一條獨具特色的自力更生、自主創新之路。

▼大陸火星探測任務飛控團隊。（圖／翻攝央視）

▲▼中國火星探測任務飛控團隊。（圖／翻攝央視）

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

疫情衝擊供應鏈！　上財研究：中國這些產業「尤其嚴重」

陸首次火星探測任務命名「天問一號」　預計今年發射探測器

首富變「負翁」！萬達王健林神隱100天　傳負債逾1.8兆台幣

捷豹路虎回應「2萬人大裁員」：中國區不受影響　繼續發表新車

回家好難！黑龍江防境外輸入　推「35天超長隔離」新規

中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

女友房內睡死！女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

疫情衝擊供應鏈！　上財研究：中國這些產業「尤其嚴重」

陸首次火星探測任務命名「天問一號」　預計今年發射探測器

首富變「負翁」！萬達王健林神隱100天　傳負債逾1.8兆台幣

捷豹路虎回應「2萬人大裁員」：中國區不受影響　繼續發表新車

回家好難！黑龍江防境外輸入　推「35天超長隔離」新規

中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

女友房內睡死！女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

企聯女壘／新力旺旺獅、台北台產　爭隊史首座冠軍

黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

Toyota「油電4驅跨界鴨」Yaris Cross亮相　土豪金車色超搶眼！

亮･珠寶／水滴戒竟是蛇首造型　Boucheron意象設計怎搭都美

黑鄉蛻變「五心重鎮」！圈出北市起漲區　1800萬起可住新古電梯房

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

只會台語！聯絡簿被老師寫滿⋯孫翠鳳女兒「都聽不懂」

大陸熱門新聞

女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

周揚青千字文掐死羅志祥！　網讚「分手範本」

星巴克2店員染疫　全為「無症狀感染者」

泰國爆非洲馬瘟！中國：各地高度警惕

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳真實生活照崩潰

羅志祥「多人運動」　周揚青「這三觀」被毀怒分手！

再捐9億！　耿爽：中國支持WHO

一家4口滯留「夢幻海島」…3個月帳單爆炸

回家撞見外送員哭著走下樓　他心疼拍對方低頭拭淚背影

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

不要重複使用！新冠病毒在「口罩外側」能活7天

狼師給女生發曖昧訊息　要求叫老公！

女考生腦袋閃爍藍光　他一看驚了

4孩工地玩遭活埋亡！爸媽認屍淚：有餘溫

更多熱門

相關新聞

《天問》開演前5小時喊卡　劇迷當場傻眼

《天問》開演前5小時喊卡　劇迷當場傻眼

高雄衛武營國家藝術中心21日原定安排豫劇團表演，卻在開演前5小時臨時宣布取消，讓許多特地南下的民眾相當傻眼。衛武營表示，臨時接到國立傳統藝術中心通知，取消今明兩場演出，延期時間待公布，後續將協助民眾退票事宜。

史上最高清！　NASA公布18億像素火星地貌全景照

史上最高清！　NASA公布18億像素火星地貌全景照

陸完成火星探測任務無線聯試

陸完成火星探測任務無線聯試

探測車機會號陣亡　火星全景照曝光

探測車機會號陣亡　火星全景照曝光

大陸火星探測任務首次公開

大陸火星探測任務首次公開

關鍵字：

火星探測天問天問一號火星探測火星探測任務火星任務

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面